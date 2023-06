BILODEAU, Gérard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Gérard Bilodeau, survenu à Québec le 1er juin 2023, à l'âge de 93 ans. Il était le fils de feu Desneiges Boily et de feu Arthur Bilodeau.Il laisse dans le deuil ses enfants : Francine Bilodeau (Claude Boucher) et la mère de cette dernière, feu Jacqueline Bois, Carole Gagnon et la mère de cette dernière, Micheline Gagnon; sa sœur Paquerette (feu Gaétan Doyon) et ses frères : Bertrand (Suzanne) et Réal (Danielle Ouellet); ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et des ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères : Rosaire et Yvon ainsi que sa sœur Denise. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à madame Diane Frenette pour son dévouement, son empathie et le réconfort qu'elle lui a apporté durant cette période difficile.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.