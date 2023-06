GUÉRIN, Lionel



À l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, le 5 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Lionel Guérin, époux de madame Francine Desbiens. Il était le fils de feu madame Marie Asselin et de feu monsieur Jean-Paul Guérin. Natif de Saint-Tite-des-Caps, il demeurait à Ste-Anne de Beaupré.Monsieur Guérin reposera par la suite au columbarium du centre commémoratif. Il laisse dans le deuil son épouse madame Francine Desbiens; ses enfants: Cindy (Maxime) et Nicolas; ses petits-enfants: Dave (Lydia), Simon (Véronik), Léauna et Rosandrée; son arrière-petite-fille Flavie; ses frères et sœurs: Côme (Pauline), Liguori (Kathy), Cyrille (Linda); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desbiens: Mack-André (Louisette), Nelson (Hélène), Christine (Mario) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Chantal, le frère de feu Denis (Liliane), feu Véronique (John) et le beau-frère de feu Rénald Desbiens. Un remerciement spécial au Dr Caroline Kochuyt et tout le personnel des soins palliatifs et des soins à domicile pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/