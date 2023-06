CÔTÉ, Gérard



À son domicile, le 18 mai 2023, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédé subitement monsieur Gérard Côté, époux de madame Gisèle Bilodeau. Il était le fils de feu Delphise Côté et de feu Alphonsine Roy. Il demeurait à Saint-Henri, natif de Buckland.La famille recevra les condoléances au:Les cendres de M. Côté seront déposées ultérieurement au columbarium du Cimetière paroissial de Buckland. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Donald Marcoux) et Sylvie (Sylvain Granger); sa petite fille adorée Laurie Côté-Marcoux. Il était le frère de feu Lorette (feu Paul-Émile St-Pierre), feu Paul-Eugène (Lise Verreault), feu Jean-Marie (feu May Betty), Madeleine (feu Rolland Lavallée), feu Roger, feu Thérèse (feu Gabriel Groleau) et Denis (Julie Legrenier). De la famille Bilodeau, il était le beau-frère de : Irène (Julien Fournier) et feu Iréné (Marielle Tanguay). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, ami(e)s. Toutes marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle.Monsieur Côté a été confié pour crémation à la Maison Funéraire :