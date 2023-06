LEFRANÇOIS, Arthur



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Arthur Lefrançois, époux de madame Adéline Bolduc, fils de feu madame Irène Chamberland et de feu monsieur Albert Lefrançois. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Manon (Mario Tremblay) et Eric (Sonia Bédard). Il était le grand-père de feu Guillaume, Mathieu, Alexandre et Olivier. Il était le frère de feu Lucien, feu Richard (Georgette Goulet), feu Roger (feu Jeannette Carrier), Rolande (feu Bernard Vallières), feu René, feu Doris (feu Jacques Boucher), Alberte (Jean-Marc Lemieux) et feu Luc. Il laisse également dans le deuil ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Romuald. Nous tenons à remercier M. Gérard Laprise du Mouvement Albatros pour le répit, Mme Isabelle Therrien du CLSC de Lévis (soutien à domicile) et Alberte, sa sœur, pour sa présence et son aide. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.