D'AMOURS, Simone



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 27 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Simone D'Amours. Elle était l'épouse de feu monsieur Lucien Soulard, la fille de feu dame Alice Boucher et de feu monsieur Wellie D'Amours. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Jean-Pierre Caron) et Alain (Lucie Garneau); ses petits-enfants : Maude Caron (Éric Barrette), Jonathan Caron (Katia Mayrand) et Sébastien Soulard (Andréanne Goupil); ses arrière-petits-enfants : Danick Barrette, Dylan Barrette (April Miller), Élia Caron et Matis Caron. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur de la famille d'Amours, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du A300 du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, au 6000, 3e avenue Ouest, Québec (Qc) G1H 7J5, téléphone : 418-627-1124, site Web : www.chsje.com