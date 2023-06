«Flash»: notre critique (la bonne surprise... c'est excellent !)

Ezra Miller incarne un Flash efficace et sympathique dans ce long métrage très divertissant d’Andrés Muschietti.

La malédiction qui semblait peser sur les longs métrages des studios Warner Bros. et DC Comics est levée avec ce Flash rythmé et amusant.

On attendait ce Flash avec une brique et un fanal. D’abord en raison des scandales et des controverses autour d’Ezra Miller, ensuite parce que les studios ont fait chou blanc avec l’indigeste Black Adam et l’horrible Shazam! La rage des dieux, deux flops – et navets – retentissants.

La bonne surprise est donc au rendez-vous dès les premières minutes de Flash, la scène d’ouverture à l’humour que certains trouveront douteux est visiblement conçue pour devenir une machine à memes, ces images ou animations amusantes qui circulent sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’on puisse penser du parcours personnel d’Ezra Miller, il faut se rendre à l’évidence: il est un excellent Flash. Sans trop dévoiler de détails du scénario de Christina Hodson (Bumblebee), Barry Allen retourne dans le passé pour tenter de prévenir la mort de sa mère et on croise ainsi différentes itérations de Batman – les multiples versions de l’homme chauve-souris sont toutes inspirées –, un général Zod (Michael Shannon) menaçant et une Supergirl (Sasha Calle) dynamique en plus d’un certain nombre de personnages de l’univers cinématographique de DC qui sont ici mis à leur avantage.

Photo fournie par Warner Bros. Pictures et DC Comics

À 144 minutes, on pourrait penser, comme c’est habituellement le cas, que cette superproduction de superhéros s’éternise pour rien. Heureusement, ce n’est pas le cas, le scénario possède suffisamment de rebondissements, d’humour, de surprises et est agrémenté de suffisamment d’effets spéciaux intéressants (malgré quelques ratés, notamment sur le plan du montage) pour ne jamais ennuyer – on note les effets des premières accélérations de Flash, qui ressemblent à de magnifiques volutes de feu.

Si le scénario a échappé à la lourdeur affligeante et au vide intersidéral qui caractérisent celui de Transformers: Le réveil des bêtes, la réalisation et la créativité, elles, ne sont pas à la hauteur de l’éblouissant Spider-Man: À travers le Spider-Verse.

Néanmoins, en ces mois de douceur estivale, ponctués hebdomadairement par les sorties des films hollywoodiens à grand déploiement, Flash est une bouffée de fraîcheur et de couleurs, sans prétention aucune autre que de divertir. Et pour un DC, ce n’est déjà pas si mal.

Note: 3,5 sur 5