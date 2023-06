Incendie suspect en Beauce: une maison de Scott est la proie des flammes

Les flammes ont ravagé une demeure unifamiliale de Scott, en Beauce, jeudi matin, dans ce qui est considéré pour le moment comme un incendie suspect.

Le brasier s’est déclaré vers 5h du matin sur le rang Saint-Étienne. C’est un passant qui a contacté les autorités lorsqu’il a constaté que de la fumée s’échappait du bâtiment, explique Jean Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les informations recueillies sur les lieux poussent les autorités à croire que le feu pourrait être d’origine criminelle. Il est donc considéré comme suspect pour le moment.

Vers 7h30, la situation était jugée maîtrisée par les sapeurs. Des enquêteurs et techniciens en scène d’incendie se sont rendus sur place pour analyser la scène et établir les causes du brasier.

Personne n’a été blessé lors de l’événement, puisque les résidents de la demeure ne se trouvaient pas sur place.