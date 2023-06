«Incompréhensible»: 72 chats et 3 chiens retrouvés congelés dans une maison de l’horreur

Pas moins de 75 cadavres de chats et de chiens ont été retrouvés dans des sacs poubelles à l’intérieur de congélateurs mercredi par des policiers «sous le choc», dans une maison de l’horreur à Borinage dans l’ouest de la Belgique.

«Ce n’est pas un comportement humain. C’est absolument incompréhensible», a confié Gaétan Sgualdino, président de la Société protectrice des animaux (SPA) La Louvière, aux médias locaux «La Dernière Heure» et «Sudpresse», selon 7sur7.

Mercredi, une opération policière dans une maison a mené à la découverte horrifiante de 75 cadavres, dont 72 chats et 3 chiens, dans des congélateurs.

Un total de 25 chats auraient également été saisis et confiés à des refuges, après avoir connu des conditions de vie «déplorables», selon ce qu’a indiqué la SPA dans une publication sur Facebook.

«Le summum de l’horreur est atteint [...] Plusieurs chatons de quelques heures, des animaux dans un état de décomposition avancé, a poursuivi la SPA. Face à ce terrible tableau, on a vu un policier avoir du mal à contenir son émotion et quelques larmes.»

Malheureusement, la SPA, qui a dû effectuer le macabre décompte, craint que peu de chats secourus ne survivent à ce qu’ils ont vécu.

«Les chats survivants étaient en très mauvais état et souffraient de diverses pathologies. On voit clairement qu’ils étaient maltraités là-bas et on comprend mieux aussi l’état dans lequel certains chats retrouvés congelés étaient. À priori, leur environnement là-bas c’était l’apocalypse», a conclu Gaétan Sgualdino, selon le média belge.