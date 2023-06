Kevin Costner affirme que son ex-femme refuse de quitter leur maison

Kevin Costner a affirmé que son ex-épouse, Christine Baumgartner, refusait de quitter leur maison après avoir demandé le divorce.

D'après des documents obtenus par TMZ, l'acteur de Yellowstone a déclaré qu'après sa demande de divorce en mai, elle avait 30 jours pour quitter leur maison, qui est au nom de l'acteur, selon les termes de leur accord de mariage. La star de 68 ans a expliqué au tribunal qu'il pensait qu'elle n'avait pas quitté la maison pour le persuader de céder aux «diverses demandes financières» qu'elle faisait. Dans les documents, il a assuré avoir donné à la créatrice plus d'1,2 million de dollars conformément au contrat de mariage, et a affirmé que dans l'ensemble, il lui avait donné environ 1,45 million de dollars depuis leur séparation.

Photo d'archives, AFP

De plus, la star de Danse avec les Loups a déclaré qu'il était prêt à contribuer à hauteur de 30 000 $ par mois pour une maison de location et qu'il serait prêt à ajouter 10 000 $ supplémentaires pour couvrir les frais de déménagement de son ex. Il a insisté sur le fait qu'il était propriétaire de leurs trois maisons, et que selon le contrat de mariage signé en 2004, elle doit les quitter après avoir demandé le divorce.

Le couple s'est marié en 2004 et Christine Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai. Ils ont eu trois enfants ensemble: Cayden Wyatt, 16 ans, Hayes Logan, 14 ans, et Grace Avery, 13 ans.

Kevin Costner était auparavant marié à Cindy Costner, de 1978 à 1994.