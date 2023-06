Alouettes: la victoire cache les erreurs

Les Alouettes ont peut-être gagné leur premier match de la saison, samedi dernier au stade Percival-Molson, mais la victoire a tendance à cacher les erreurs. C’est le directeur général Danny Maciocia, croisé sur le terrain immédiatement après la partie, qui m’a lui-même rappelé cette réalité.

Il y a effectivement eu de nombreuses bourdes dans le camp des Alouettes, mais je ne serai pas trop critique envers les joueurs car j’ai moi-même commis une erreur à mes débuts sur la galerie de presse.

Le quart-arrière Cody Fajardo venait de compléter une longue passe à la recrue Austin Mack, un jeu de 61 verges, quand j’ai bondi de mon siège en applaudissant. J’aime tellement le football que je ne peux rester insensible devant un tel jeu. On m’a rapidement fait comprendre que les encouragements étaient interdits dans le monde des journalistes. Voilà pour ma petite histoire! Rien de bien grave. Comme les joueurs des Alouettes, je devrai m’adapter en vue des prochains matchs.

À propos des performances de Mack, qui a cumulé 120 verges de gains par la voie des airs contre le Rouge et Noir, elles constituent une très belle nouvelle. Déjà, lors des futures parties des Alouettes, il pourrait être ciblé par les défensives adverses, ce qui pourrait ouvrir le jeu pour d’autres receveurs.

Une chimie à bâtir

Concernant les erreurs qu’a cachées la victoire, il faut admettre que la chimie est à parfaire entre Fajardo et la ligne offensive. Le quart-arrière était trop souvent profond dans la pochette, ce qui permettait aux adversaires de l’attaquer. En reculant ainsi, Fajardo rendait ses joueurs de ligne plus vulnérables à être débordés.

J’ai aussi en tête une passe captée par Nate Behar, du Rouge et Noir, alors qu’il avait tout juste dépassé la zone des buts vers la fin de la première demie. Sur cette séquence, la défensive des Alouettes était battue, mais on n’en parle pas car il n’y a pas eu de touché. L’allure du match aurait alors pu changer complètement. Un fait inquiétant : il faut rappeler que le club montréalais n’a pas affronté le vétéran quart-arrière Jeremiah Masoli, toujours blessé, mais bien Nick Arbuckle. Le défi aurait été différent. Somme toute, il faut quand même souligner l’excellent travail de la défensive et des unités spéciales dans ce gain de 19 à 12.

Faites du bruit!

Parmi les autres points positifs, j’ai aimé l’énergie présente au stade Percival-Molson. J’ai eu l’impression d’assister au retour des partisans montréalais. Il y avait du bruit dans le stade ce qui, sans aucun doute, demeure un facteur intéressant pour un club local. Quand la foule hurle au moment que l’attaque adverse se prépare, la communication prend forcément plus de temps entre le quart-arrière et les autres joueurs. Parfois, il doit appeler le jeu deux ou trois fois pour que tout le monde comprenne.

À l’époque où je jouais pour les Stampeders de Calgary, la foule de Montréal était justement reconnue pour être très bruyante. C’était ahurissant! Je me souviens donc de certains entraînements où, avant de visiter les Alouettes, on mettait un faux bruit de foule à plus de 100 décibels pendant nos pratiques. Ça permettait de nous préparer à affronter les Alouettes, mais aussi les partisans du stade Percival-Molson.

Une pause bénéfique

Le prochain match à Montréal n’aura lieu que le 1er juillet, puisqu’après la présente semaine de congé (bye week), les Alouettes joueront d’abord leur deuxième match de la saison, le vendredi 23 juin contre les Tiger-Cats, à Hamilton.

Je crois d’ailleurs que le répit actuel de l’équipe n’est pas une mauvaise chose. Concrètement, ça permet aux nouveaux joueurs de mieux s’installer à Montréal et de diminuer leur charge mentale, ne serait-ce qu’en s’achetant quelques meubles sur les petites annonces. L’organisation peut aussi en profiter pour affûter ses lames. Une belle opportunité pour évaluer la situation actuelle de l’équipe, identifier les forces et... les faiblesses. Bref, trouver comment corriger les erreurs cachées par cette victoire au premier match.

– Propos recueillis par Benoît Rioux