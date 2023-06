Simon Philibert remplace Pierre-Olivier Zappa à «À vos affaires»

Simon Philibert prendra la relève de Pierre-Olivier Zappa cet automne à la barre de l’émission À vos affaires, à LCN.

L’équipe de ce rendez-vous dédié à l’actualité économique sera en pause pour la saison chaude à compter de vendredi. Simon Philibert sera à l’antenne dès le 4 septembre pour relever ce nouveau défi dans sa carrière.

Ce dernier, qui est originaire de la Côte-Nord, est déjà connu des téléspectateurs comme journaliste au Bas-Saint-Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et comme remplaçant depuis quatre ans à Montréal, à À vos affaires justement, ainsi que dans les bulletins de nouvelles. Il a également présenté les nouvelles à Salut Bonjour et à Salut Bonjour weekend.

Quant à Pierre-Olivier Zappa, il poursuivra son rôle comme chef d’antenne du bulletin de nouvelles de 22 h la saison prochaine.

Au revoir, Georges Pothier, et bienvenue Hadi Hassin

Alors que Gino Chouinard et ses complices de Salut Bonjour ont dit au revoir à Georges Pothier, qui prenait sa retraite ce jeudi, TVA a par ailleurs annoncé l’arrivée du journaliste Hadi Hassin, qui vient de quitter Radio-Canada.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Il intégrera l’équipe de TVA Nouvelles à compter du 26 juin prochain. Hadi Hassin sera actif sur le terrain et présent dans les bulletins proposés à TVA et à LCN.