Lécheurs de plantes, amateurs de godemichés et autres artistes indispensables

Une vidéo, datant de 2021, fait actuellement scandale en France.

Elle provient d’une compagnie artistique, Lundy Grandpré, qui multiplie encore aujourd’hui les performances et créations sous le signe de l’écosexualité et de l’écoféminisme.

Ses deux animateurs proposent de déconstruire notre monde, de le révolutionner, en critiquant le rapport au corps dans l’espace public.

La vidéo qui suscite la polémique est particulière.

On y voit deux personnes, un homme et une femme, mais il n’est pas certain qu’ils s’identifient ainsi, ramper nues (la nudité est au cœur de leur art) dans un jardin en léchant des feuilles et des plantes. Certes !

Qui n’a pas rêvé une fois dans sa vie de faire un cunnilingus à une fougère ou de caresser sensuellement une pelouse mal tondue ?

Au cœur de cette performance, on trouve aussi des godemichés, censés représenter une sexualité émancipée, mais je n’ai pas trop compris pourquoi.

À la rigueur, si ces exhibitionnistes lécheurs de plantes et tripoteurs de godes s’amusent, grand bien leur fasse.

Nous vivons dans un monde où les mots ne veulent plus rien dire, et où un homme pourrait demain décider de déféquer en public dans un musée et prétendre faire une œuvre artistique, probablement pour dénoncer le racisme, le sexisme et le capitalisme.

Pire : on trouverait des gens pour le croire et chanter son audace.

Pire encore : pour le subventionner.

D’ailleurs, les lécheurs de plantes dont je vous parle ici sont évidemment subventionnés.

Et on trouve vraiment des gens pour croire qu’il n’y a pas de gras à couper dans les dépenses publiques !

Mais j’arrive ici à l’essentiel.

Il y avait dans le public, pour cette performance, des enfants. Était-ce nécessaire ?

On devine la ligne de communication des défenseurs de l’association : il s’agissait d’une performance devant un public particulier. Les enfants ne devaient pas y être ! Ceux qui y étaient accompagnaient leurs parents, et savaient ce qu’ils verraient.

On connaît la chanson. On nous a servi la même salade à Québec, récemment, comme nous le rappelait Sophie Durocher il y a deux semaines, quand un homme enrobé de papier transparent s’est offert au public avec des comparses, qui découpaient le papier en question, pour à la fin afficher sa bizoune fièrement, en récitant un poème antiblanc.

Car dans la salle, encore une fois, il y avait des enfants. Et les responsables du musée, sans surprise, ont utilisé le même argument.

Pourtant, ne nous trompons pas : les enfants sont aujourd’hui la cible d’une offensive idéologique très étrange, comme si on croyait les éduquer à la tolérance en les plongeant dans un univers hypersexualisé. C’est tout le sens de la présence des drag-queens à l’école.

Ne serait-il pas possible de leur ficher patience et de les laisser grandir en paix ?

Déjà qu’ils évoluent dans un univers colonisé par la pornographie, seraient-ils en droit de trouver, quelque part, un havre ?

Apparemment pas.