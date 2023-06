Météo au Québec: encore de l’instabilité avec des averses pour jeudi

Il y aura encore de l’instabilité jeudi dans la majeure partie du Québec avec de la pluie et des risques d’orage, alors que des éclaircies sont anticipées dans le sud-ouest de la province, en attendant un creux atmosphérique pour la fin de semaine.

À Montréal, en Outaouais et en Montérégie, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des températures clémentes de 25 degrés et un humidex 28 par endroit, tandis qu’en Abitibi, des averses sont attendues.

Les averses avec des risques d’orage sont également anticipées dans les secteurs du centre et de l’est de la province où le mercure sera à la baisse pour se stabiliser à 12 degrés sur la Côte-Nord et en Gaspésie, selon les prévisions d’Environnement Canada.

À Québec et les secteurs un peu plus au nord comme le Saguenay, l’agence fédérale prévoit des averses et un risque d’orage en après-midi, alors que les températures ne dépasseraient pas les 17 ou 18 degrés.

Pour la journée de vendredi, si l’on excepte l’Abitibi-Témiscamingue, les nuages seront encore plus présents dans le ciel du Québec avec de la pluie intermittente dans les secteurs de l’est de la province, alors que les températures seront sous les normales de saison.