«Nous sommes des âmes soeurs»: Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas, le nouveau couple vedette du tennis

Ils multipliaient les publications sur les réseaux sociaux depuis près de deux semaines, elle avait été aperçue dans son «box» durant Roland-Garros, mais voilà que c'est officiel: le tennis a un nouveau couple de vedettes. Stefanos Tsitsipas a confirmé sa relation avec Paula Badosa.

«Oui, nous sommes un couple, a dit le Grec, cinquième mondial, au magazine allemand Bild, au sujet de l'ancienne deuxième joueuse de la WTA. Mais pas seulement. Nous sommes des âmes soeurs. C'est ainsi qu'il faut le définir.»

«Si vous demandez à Paula, elle vous dira exactement la même chose», a ajouté Tsitsipas.

Le joueur de 24 ans n'a pas dévoilé depuis quand il est en couple avec l'Espagnole d'un an son aîné, mais cette dernière était jusqu'à récemment en relation avec l'acteur cubain Juan Betancourt. Il semble toutefois que l'étincelle entre les deux tourtereaux se soit allumée lors d'un match amical de double mixte à Indian Wells, en mars.

Betancourt ne semble d'ailleurs pas apprécier que les nouveaux tourtereaux s'affichent aussi heureux sur les réseaux sociaux. Sur sa propre page Instagram, l'ex-copain de la 34e joueuse au classement de la WTA a écrit ce message cryptique, mercredi: «Ce que tu veux savoir, je le vis, je ne le publie pas.»

«Jamais senti aussi attiré»

Mais cela ne semble pas affecter le bonheur du nouveau couple, surnommé «Tsitsidosa» par ses fans, et qui cumulent à eux deux, 12 titres ATP et WTA (neuf pour lui, trois pour elle), ainsi que plus de 32 millions $ en bourses.

Ils ont publié bon nombre de vidéos où on les voit en train de danser ou de s'embrasser dans les derniers jours. Ils ont aussi fait une escapade à Dubaï, qu'ils ont documentée sur Instagram.

«Je vais vous dire ceci: j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie, a poursuivi Tsitsipas durant son entrevue. Et je peux le dire avec beaucoup de confiance, je ne me suis jamais senti aussi attiré et je n'ai jamais trouvé autant de beauté et d'intérêt pour une femme.»

«Je l'ai dit à Paula et elle a dit la même chose et j'étais heureux de l'entendre. Nos esprits sont sur la même longueur d'onde, c'est tellement une connexion spirituelle. Nous avons de bonnes vibrations ensemble.»

«Parfois, c'est juste devant vous»

Il ne faut toutefois pas s'attendre à voir Badosa dans le «box» de Tsitsipas cette semaine à Stuttgart, comme ce fut le cas à Roland-Garros, où elle semblait tenter de passer incognito.

L'Espagnole se remet d'une sérieuse blessure, a dit son nouveau copain, et elle consacre ses énergies à se remettre en forme pour le tournoi de Wimbledon, qui s'amorce le 3 juillet.

«Je ne pense pas que beaucoup de gens éprouvent ce genre de connexion spirituelle et d'âme sœur avec quelqu'un, a affirmé le Grec. Si vous voyagez beaucoup à travers le monde, c'est ce que vous recherchez. Vous pensez que vous le trouverez quelque part dans le monde, mais parfois, c'est juste devant vous.»