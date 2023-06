Pas de cellulaire en classe, point final!

La prochaine fois que vous entendez un ministre du gouvernement Legault dire qu’il va régler un problème hyper complexe, dites-vous une chose...

Ce gouvernement n’est même pas foutu d’interdire le cellulaire en classe.

Trop délicat, paraît-il...

Trop difficile...

Il faut réfléchir, effectuer des études, peser le pour et le contre, oh là là, quel casse-tête...

Et ce sont ces gens-là qui vont révolutionner le système de santé ?

Ahahahahah !

Quand tu n’es même pas capable de changer le rouleau de papier de toilette, ne viens pas me dire que tu vas rénover la cuisine !

DRING ! DRING !

Le ministre Drainville ne veut pas interdire le cellulaire dans les classes du primaire et du secondaire !

Pourquoi, bon Dieu ?

Nommez-moi une raison, une seule, pourquoi un enfant de dix ans devrait avoir accès à son cellulaire en classe !

Allez-y, j’attends...

Une raison, juste une, monsieur Drainville !

Me semble que ce n’est pas compliqué... On ne parle pas ici de lutter contre les changements climatiques, bordel !

Mettez votre cellulaire dans la boîte de carton qui est sur mon bureau, et allez vous asseoir !

C’est pas de la physique quantique !

Pas besoin d’avoir un postdoctorat en philosophie de l’éducation de l’Université de Klagenfurt en Autriche pour se rendre compte que le cellulaire n’a pas sa place en classe !

Vous imaginez si, au beau milieu de l’écriture d’une chronique, j’arrêtais tout pour répondre à un appel ?

« Hein, quoi ? Tu vas faire l’épicerie ? Oui, apporte-moi du jus d’orange ! Sans pulpe, s’il te plaît ! Et il manque aussi des bagels... Oui, à tantôt ma belle, je t’aime ! »

Euh, bon...

Qu’est-ce que je disais, déjà ?

Ah oui, le cellulaire ! Il me semble qu’on n’a pas — Dring !

« Maman, je t’ai dit de ne pas m’appeler quand j’écris ma chronique ! Oui, ça fonctionne toujours pour demain ! À midi ! J’ai réservé, oui ! À la même place, oui ! OK, bye ! »

PAS DE PÉPEINE

Moi, je m’excuse, mais si tu n’es pas capable de faire bouillir de l’eau, ne me dis pas que tu vas me préparer un bœuf Wellington pour souper !

La majorité des études conseillent l’interdiction du cellulaire en classe. La plupart des parents sont d’accord. Tous les profs le réclament.

À genoux. Les mains jointes. Un sac rempli de glace sur la tête et deux Valium dans la bouche.

Qu’est-ce que vous attendez, saint joualvert, pour le dire ?

« Pas de cellulaire en classe ! »

Quoi, vous avez peur de faire de la pépeine aux enfants ?

À ce que je sache, un enfant de 12 ans n’a pas besoin de consulter l’état de la Bourse aux 10 minutes pour savoir s’il doit vendre ou non ses actions de Dollarama !

On est en train de demander à des conducteurs de Zamboni s’ils ne voudraient pas être profs, on donne des cours dans des conteneurs à déchets, on va bientôt dire que le mot éléphant s’épelle « éléfan », on enseigne que les femmes et les hommes, ça n’existe plus...

Mais on ne veut pas interdire le cellulaire en classe, car c’est trop « délicat » ?

Wow.

Parlez-moi d’un gouvernement qui veut « shaker » les colonnes du temple !