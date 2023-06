Paul Daraîche et sa famille: un documentaire et un nouvel album de compilations

Pour honorer la mémoire de Julie Daraîche, disparue subitement en avril 2022, Mario Pelchat et son équipe de MP3 Disques ont concocté un nouvel album de compilations sur lequel la voix de cette grande dame du country retentit aux côtés des membres de sa célèbre famille.

Julie Daraîche – Dynastie Country comprend ainsi divers morceaux qu’elle a popularisés au court de sa carrière, dont Je vous aime et je vous adore et Que la lune est belle ce soir, interprétés tour à tour en compagnie de Dan, Dani, Émilie, Katia et Paul Daraîche.

Photo fournie par MP3 Disques

La famille Daraîche partagera également ce nouveau projet en salle dans le spectacle Dynastie country – hommage à Julie Daraîche, qui s’arrêtera, cet automne, au Festival western de St-Tite et au Cabaret du Casino de Montréal.

Documentaire sur TVA

Les souvenirs et les histoires de Paul Daraîche guideront pour leur part un nouveau documentaire de 60 minutes dédié au chanteur. En plus de retracer son histoire, plusieurs artistes, dont Beyries, Annie Blanchard, Isabelle Boulay, Laurence Jalbert, Matt Lang, Patrick Norman, Mario Pelchat et sa fille Émilie lui rendront hommage.

Produit par SISMYK – une division de ComediHa! –, en collaboration avec Québecor Contenu, le documentaire Paul Daraîche, ma vie country sera diffusé le 10 septembre prochain à TVA.

Quant à l’album Julie Daraîche – Dynastie Country, il est disponible ensaché avec le magazine Échos Vedettes Country en kiosque dès ce jeudi.