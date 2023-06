Tuée par balle pendant son sommeil

Le rêve d’une vie meilleure au Canada s’est terminé en bain de sang pour une femme d’origine philippine qui aurait été tuée par balle dans son sommeil par son mari, un octogénaire possessif et jaloux, dimanche à Mont-Tremblant.

«Elle avait peur de lui et était très restreinte dans ses sorties, lance Joanne Lévesque, grande amie et collègue de travail de la victime. Elle cachait bien sa douleur, mais récemment, elle s’ouvrait plus parce qu’elle me disait qu’il lui criait après et qu’il la suivait.»

Melbita Devoe a été atteinte par au moins un projectile d’arme à feu à la tête alors qu’elle était endormie dans son lit, selon nos informations.

Alertés par des voisins ayant entendu la déflagration, les policiers se sont rendus dans l’appartement du couple dans un complexe de retraités de la rue Saint-Roch. La victime de 51 ans a été conduite d’urgence au centre hospitalier, où elle a finalement succombé à ses blessures, a confirmé mercredi la Sûreté du Québec.

En fauteuil roulant

Son mari, avec qui elle vivait dans ce complexe de retraités depuis environ un an, a été arrêté par les enquêteurs peu de temps après et a comparu lundi au palais de justice de Saint-Jérôme. Si Bernard Melvin Devoe, 83 ans, faisait initialement face à des accusations de tentative de meurtre, il est fort probable que celles-ci se transforment désormais en accusation de meurtre. L’homme, qui se déplace en fauteuil roulant, n’a aucun antécédent judiciaire. Il demeure détenu en attendant la suite des procédures et doit revenir au tribunal vendredi.

Melbita Devoe a rencontré le suspect aux Philippines et est devenue sa femme en 2019. Selon des collègues de travail de la victime, leur union était plutôt une façon pour l’octogénaire d’obtenir une forme d’aidante naturelle, lui qui présentait d’importants problèmes de santé.

«Elle était dans une situation précaire là-bas et il en a profité pour la faire venir ici et l’éloigner de toute sa famille. Elle était seule ici», a dit un collègue qui a préféré garder l'anonymat.

Pas un brin de malice

La quinquagénaire adorait son travail en cuisine à l’hôtel Grand Lodge Mont-Tremblant. Malgré ses problèmes conjugaux, elle rentrait toujours travailler avec un grand sourire. Elle n’avait pas un brin de malice et était aimée de tous, conte son amie Joanne Lévesque. Son travail était une «échappatoire» pour elle puisqu’elle souhaitait voir son mari le moins souvent possible.

«Elle refusait qu’il vienne la porter au travail et préférait prendre l’autobus, dit Mme Lévesque. Le plus vite qu’elle pouvait sortir de sa maison, le mieux c’était. Et le soir, elle craignait toujours de retourner chez elle. C’était une personne très timide, mais j’arrivais à lui tirer les vers du nez.»

