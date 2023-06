Un rendez-vous raté pour Jesen Therrien et... la Ligue Frontière

La Ligue Frontière de baseball souhaitait séduire Montréal, mais elle a raté une belle occasion de le faire quand les Aigles de Trois-Rivières n’ont pas cru bon d’utiliser le lanceur québécois Jesen Therrien devant les siens lors d’un match disputé au début du mois de juin au stade Gary-Carter.

Le pointage était déjà de 5 à 1 pour les Boomers de Schaumburg après huit manches quand les Aigles ont mandaté leur lanceur Frankie Giuliano pour clore cette partie du 3 juin. La famille et les amis de Therrien s’étaient pourtant déplacés nombreux pour le voir à l’œuvre. Parmi eux, il y avait notamment son grand-père Raymond, sans doute son plus fidèle partisan.

«Ma famille est là et ça fait longtemps que mon grand-père ne m’a pas vu lancer, soufflait le releveur québécois, après la partie. Ça reste que c’est du baseball et c’est toujours l’équipe qui va passer en premier.»

S’il cachait mal sa déception, Therrien est dans le monde du baseball professionnel depuis assez longtemps pour bien gérer la situation. L’ancien des Phillies de Philadelphie, qui avait dominé aux niveau AA et AAA avant d’être rappelé en 2017, a quand même pris soin de prendre des photos et de distribuer des autographes auprès des partisans venus le voir.

«Avant et pendant le match, j’étais surtout concentré sur mon travail qui vise à aider l’équipe à gagner, c’est plus après la partie que j’ai réalisé à quel point j’avais vécu des souvenirs ici, dans ce stade, a ajouté l’ancien des Orioles de Montréal, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. J’aurais aimé lancer devant les gens.»

Une curieuse décision

S’il y a un réel désir d’établir un club dans la grande région de Montréal au cours des prochaines années, force est d’admettre qu’on aurait pu faire beaucoup mieux. Un seul Québécois a ainsi vu de l’action dans ce match entre les Aigles et les Boomers, soit Louis-Philippe Pelletier. On ne vendra pas le baseball indépendant à Montréal avec des Américains, dont le dénommé Giuliano... Et la question que plusieurs se posaient : pourquoi ne pas avoir attendu un peu et présenté un match entre les Capitales de Québec et les Aigles à Montréal? Une décision reliée au calendrier, vraiment?

À propos de Therrien, une rencontre a eu lieu entre lui et le gérant Matthew Rusch à la suite du match présenté à Montréal. C’était tout juste avant le départ du lanceur pour l’Argentine, où il représente le Canada au tournoi de qualification des Jeux panaméricains.

«D’un point de vue strictement baseball, la décision du gérant était comprenable, mais du côté humain, on comprend Jesen d’avoir été déçu, a commenté le directeur général des Aigles, Jérôme Duchesneau, après coup. De la façon que Matthew utilise Jesen, on comprend qu’il a préféré y aller avec Giuliano pour conserver le plus petit écart possible dans ce match.»

Reconnaissant

C’était quand même déjà 5 à 1 pour les Boomers, on le répète, et l’utilisation de Therrien aurait été un geste noble. Comme un beau cadeau pour celui qui pourchasse son rêve de retourner dans les majeures après deux opérations majeures à son bras lanceur.

«J’ai travaillé fort dans les six dernières années, j’ai donné mon 100% pour revenir sur un terrain, a noté Therrien. J’aurais aimé partager ce moment devant mon monde. Ça reste que c’est du baseball et que ce n’est pas moi qui devais prendre la décision.»

«Je demeure extrêmement reconnaissant, je suis sur un terrain de baseball, je suis heureux, a-t-il conclu. Le baseball, c’est ce que je connais le plus au monde. J’ai commencé à trois ans, maintenant j’en ai 30 et je suis encore en train de jouer.»