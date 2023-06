Un retard de « quelques semaines » pour les soumissions du tramway

Les soumissionnaires qualifiés pour l’important volet « infrastructures » du tramway de Québec déposeront leurs propositions avec un retard de quelques semaines, mais cela ne nuira pas aux échéances les plus cruciaux du tramway, a juré Bruno Marchand.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir, jeudi après-midi, lors d’un impromptu de presse.

En avril dernier, Daniel Genest, directeur du bureau de projet du tramway, a affirmé que les deux consortiums en lice allaient déposer le volet technique de leur proposition « à la mi-juillet » et le volet financier « à la mi-août ». Le choix du soumissionnaire privilégié était prévu pour le mois de septembre.

Or, le maire a plutôt parlé jeudi de « août et septembre » pour le dépôt des soumissions. « On va vous revenir sur des précisions. Il est possible que ça échelonne de quelques semaines un peu. Mais le dossier d’affaires [qui doit être déposé au gouvernement du Québec au début juillet], ça ne change rien », a ajouté le maire.

Deux consortiums

Selon le maire, ce nouveau délai ne met pas à risque la date visée pour l’obtention de l’autorisation gouvernementale (10 novembre 2023) ni la signature du contrat pour le volet infrastructures qui est toujours prévue pour décembre 2023.

On sait depuis février 2022 que deux consortiums (ModerniCité et Mobilité de la Capitale) ont répondu à l’appel de qualification pour cette portion du processus d’approvisionnement du tramway.

Début avril 2023, le Journal révélait que la multinationale française Vinci fait partie du consortium « Mobilité de la Capitale ».

Nouvelle section de contrôle

D’autre part, on peut lire dans un sommaire décisionnel du comité exécutif de la Ville, rendu public jeudi, que le bureau de projet du tramway vient de créer « la Section du soutien au contrôle du projet ».

Interrogé là-dessus, le maire de Québec a expliqué que la nouvelle structure répond essentiellement au besoin de « s’adapter aux étapes de là où on est rendus dans le temps », puisqu’on se rapproche de la phase de l’arrivée des consortiums et de celle des travaux.

Admettant « qu’il y a beaucoup de volatilité » dans le marché, Bruno Marchand a voulu se faire rassurant en ajoutant « qu’on n’a jamais autant en contrôle de nos données et de nos chiffres ».