Lucie-Rose Lévesque (@Lucierosel): Elle a laissé les médias et la politique pour devenir maman influenceuse à la mode

Ancienne journaliste, rédactrice en chef et attachée de presse notamment de l’ancien ministre des Ressources naturelles et de la Faune Clément Gignac, Lucie-Rose Lévesque est arrivée bien outillée dans le monde du marketing d’influence en 2016.

Elle concentre son contenu sur la mode et la beauté, en plus d’aborder la vie de famille, étant elle-même mère de quatre enfants, dont deux âgés de 11 et 8 ans et des jumeaux de 4 ans.

L’influenceuse de 34 ans a le sens du marketing très développé et les entreprises sont nombreuses à la choisir pour la faire représenter leur marque.

Chaque semaine, elle produit près de cinq vidéos publicitaires, en partenariat avec Metro, Catelli, Best Buy, Canadian Tire ou Garnier, pour ne nommer que celles-là. «Ça prend de la rigueur, du respect des tombées, du professionnalisme et, surtout, écrire sans fautes», dit-elle.

La travailleuse autonome originaire d’Amqui se donne peu de répit: elle travaille les fins de semaine et confie qu’elle n’a pas pris de vacances depuis ses débuts, il y a sept ans.

«C’est jour et nuit, on y pense toujours. Je me mets aussi une pression moi-même à répondre à tout le monde», avoue celle qui a aussi récemment publié son premier livre, une histoire pour enfants intitulée Petites loutres en cavale.