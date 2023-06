Charles Leclerc porte un casque aux couleurs de celui de Gilles Villeneuve

Le pilote de l’écurie Ferrari Charles Leclerc a réservé une surprise aux amateurs de Formule 1 en arborant un casque aux couleurs de celui de Gilles Villeneuve, qu’il portera pendant toute la fin de semaine au Grand Prix du Canada.

«Il était un pilote incroyable et passionné», a fait savoir Leclerc dans une courte vidéo diffusée quelques heures avant le début de la première séance d’essais libres vendredi.

Le 8 mai 2022, soit 40 ans après le tragique accident de Villeneuve en Belgique, Leclerc lui avait rendu un autre hommage en pilotant la Ferrari 312 T4 qui avait permis au pilote de Berthierville de terminer deuxième au classement final (derrière son coéquipier Jody Scheckter) en 1979.

Cette séance d’essais privés a eu lieu au circuit de Fiorano, sur les terres de la Scuderia, en Italie.

Villeneuve a disputé 66 de ses 67 Grands Prix au volant d’une Ferrari et remporté six victoires, dont la plus mémorable à Montréal en 1978.

Latifi sur les bancs d'école

Pour la première fois depuis 2020, Lance Stroll sera le seul représentant de l’unifolié à prendre le départ du Grand Prix du Canada.

Son compatriote Nicholas Latifi, qui a justement perdu son volant chez Williams au profit de Sargant à la fin de la saison dernière, n’a pu convaincre d’autres écuries de le recruter en 2023.

Des rumeurs avaient laissé croire qu’il souhaiter réorienter sa carrière vers la Série Indycar, mais ce projet ne s’est jamais concrétisé.

Selon une source bien informée, Latifi, âgé de 27 ans, est retourné aux études dans le but de se tailler un poste de direction au sein de l’entreprise Sofina Foods, dirigée pas son père très fortuné Michael. Son parcours en sport automobile semble donc terminé.

Latifi compte 61 départs en Formule 1 et son meilleur résultat (7e) a été obtenu au Grand Prix de Hongrie en 2021.