Danny Dupont confirmé directeur général de l’Océanic

RIMOUSKI Après avoir analysé d’autres candidatures, le président et copropriétaire de l’Océanic de Rimouski, Alexandre Tanguay, a confirmé la nomination de Danny Dupont comme directeur-gérant de l’équipe lors d’un point de presse ce vendredi matin.

Nommé par intérim après le congédiement de Serge Beausoleil, Danny Dupont a dirigé le dernier repêchage de l’Océanic. «Nous avons aimé sa façon de faire lors du repêchage. Il nous avait aussi impressionnés en entrevue. Il œuvre dans le hockey depuis toujours et il connaît bien notre organisation», a commenté Alexandre Tanguay.

Un parcours intéressant

Danny Dupont est le fils de l’ancien défenseur des Nordiques de Québec André «Moose» Dupont. Il a suivi les traces du paternel ayant joué dans la LHJMQ à Laval, Halifax, Granby, Moncton et Val-d’Or de 1993 à 1996. Il a été un choix de 9e ronde des Sénateurs d’Ottawa en 1994.

Il a été entraîneur-chef dans le midget AAA et entraîneur adjoint et entraîneur-chef dans la LHJMQ à Rouyn-Noranda, Shawinigan, Rimouski et Bathurst. Depuis quelques saisons, il était adjoint au directeur-gérant chez l’Océanic. Il a également travaillé avec les frères Dale et Mark Hunter chez les Knights de London.

«Il voit un nombre incroyable de matchs dans une année. On voulait un directeur-gérant à temps plein. C’est une tendance qui devrait s’accentuer dans notre ligue. Les opérations hockey prennent de plus en plus de place. C’est devenu difficile pour une même personne de remplir les deux tâches», a précisé Alexandre Tanguay.

«La patience des partisans sera récompensée dès la prochaine saison alors qu’on veut être dans le groupe de tête. Notre noyau aura 18 ans et nous aurons des bons 20 ans et 19 ans», a assuré Danny Dupont.

Photo Alexandre D’Astous

Une vingtaine de postulants au poste d’entraîneur-chef

La priorité du nouveau directeur-gérant sera l’embauche du prochain entraîneur-chef. «Nous avons reçu plus de 20 candidatures. Je vais commencer les entrevues la semaine prochaine. Par la suite, on devrait en sélectionner cinq pour une deuxième entrevue avec Alexandre Tanguay», a précisé Danny Dupont qui a rappelé qu’un des principaux critères serait de pouvoir travailler avec les adjoints Donald Dufresne, Alexis Loiseau et Michaël Rioux qui demeurent en poste.

Le DG s’est aussi dit à l’aise d’avoir une recrue comme entraîneur-chef. «Nous avons des adjoints d’expérience. Nous cherchons quelqu’un qui est rendu là dans son parcours», a ajouté celui qui remercie André Tourigny de lui avoir donné sa première chance dans la LHJMQ avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

Outre l'entraîneur-chef, Danny Dupont se concentre sur le repêchage européen où il souhaite sélectionner un attaquant d’impact. Il entend également tenter de convaincre les parents des frères Bradly et Josh Nadeau que Rimouski s’avère le meilleur endroit pour la poursuite de leurs carrières.