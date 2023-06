En cavale depuis deux mois: un Québécois arrêté en Espagne

La police espagnole a procédé jeudi à l'arrestation du Sherbrookois Mohammed Amine Oumina, recherché depuis la mi-avril après le décès de Charles Lafontaine.

Le 13 avril dernier, à son logement du boulevard René-Lévesque, l'homme de 26 ans avait voulu exhiber une arme à feu chargée devant deux autres personnes.

En la manipulant, un coup est parti et un projectile a atteint mortellement au visage la victime de 30 ans.

La Sûreté du Québec (SQ) avait lancé un mandat d'arrestation contre l'homme de 26 ans le 15 avril dernier pour l'homicide involontaire. Il faisait l'objet d'un signalement de l'organisation internationale criminelle Interpol.

C'est à l'aéroport de Madrid en Espagne jeudi que le suspect a été arrêté.Dans les heures qui ont suivi les tragiques événements, Mohammed Amine Oumina aurait fui par avion vers le Mexique où il a de la famille.

Au bout d'un certain temps, il aurait mis le cap vers l'Espagne pour y retrouver un de ses oncles, qui vit là-bas.

Mohammed Amine Oumina avait par l'intermédiaire de son avocat, Me Jean-Marc Bénard, pris une entente avec la Sureté du Québec et la procureure aux poursuites criminelles de Sherbrooke (DPCP) afin de rentrer au pays et se rapporter aux autorités policières.

Il devait atterrir à l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau hier après-midi à 15h30.

Mais comme Justice Canada n'avait pas eu le temps de compléter les démarches auprès d'Interpol pour faire lever le mandat international, il s'est fait arrêter à l'aéroport.

La nouvelle de son arrestation est un baume au cœur pour les proches de Charles Lafontaine. Par respect pour la famille, ses amis n'ont pas voulu donner d'entrevue.

TVA NOUVELLES

Julija Juric, amie proche et employeuse, nous a mentionné ceci au téléphone : «La perte de Charles est encore aujourd'hui incompréhensible. Nos cœurs sont déchirés. Le fait d'avoir retrouvé le potentiel meurtrier de notre ami, de notre employé, nous permet maintenant de nous apaiser un peu ! Laissons la justice faire son travail.»

Il existe un traité d'extradition entre le Canada et l'Espagne; des enquêteurs ont entrepris des procédures et devront sans doute s'y rendre dans les prochains jours afin de rapatrier Mohammed Amine Oumina au Québec, où il pourrait répondre à une accusation d'homicide involontaire.