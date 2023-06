Festival de la chanson de Tadoussac: Chloé Sainte-Marie rassembleuse

Le Festival de la chanson de Tadoussac a donné une belle place aux univers musicaux autochtones vendredi en début de soirée, notamment avec Kanen et Katia Rock. À l’église du village, la poétique et charismatique Chloé Sainte-Marie est venue offrir un spectacle rempli d’émotions, faisant vivre tour à tour les langues des Amériques.

À l’heure de l’apéro, le Tradorchestre, paradant avec ses instruments de musique traditionnels québécois, est venu animer le village. La météo était clémente, l’air frais du fleuve vivifiant, l’ambiance sereine chez les festivaliers venus s’imprégner de musique dans un cadre exceptionnel.

Au cœur de l’église, plongée dans une ambiance feutrée et bleutée, Chloé Sainte-Marie a laissé la voix porteuse et enveloppante de Joséphine Bacon donner le ton au spectacle. On a entendu la poétesse innue réciter dans sa langue natale Maudit silence, poème duquel est tiré le titre du dernier livre-album de la chanteuse, avant que celle-ci ne vienne l’offrir au public en français.

Entourée de ses musiciens, Yves Desrosiers avec ses guitares, Catherine Le Saunier, au violoncelle et aux percussions, et Guillaume Bourque à la basse et aux guitares, l’artiste pluridisciplinaire a enchaîné avec Kyrié-Kyrié Kwe-Kwe, puissant poème du géographe Jean Morisset. Porté par le chant de sa violoncelliste, c’était à la fois touchant, magnifique et solennel.

«Bonsoir! Je suis tellement heureuse que nous soyons réunis pour célébrer les Amériques qui nous ont mis en existence!», s’est enthousiasmée l’artiste de 61 ans, conviant son public à un voyage ethnographique et langagier. Elle a offert par la suite Ti Katkat, poème de James Noël en créole haïtien habillé d’une musique rythmée, avant de livrer une sorte de rap, Tchee-Kee-Dee Dee-Dee-Dee, brillamment appuyée au violoncelle par Catherine Le Saunier.

Chants et poèmes se sont enchaînés dans un généreux spectacle mettant en scène une pluralité de langues où l’on a pu entendre du quechua, du guarani, du selknam et du maya de même que la voix de Lola Kiepja, dernière de la nation Selk’nam a avoir grandi dans les coutumes ancestrales, et le Mowak George Wahiakeron Gilbert est venu réciter une courte prière dans sa langue.

Univers musicaux autochtones à l’honneur

Un peu plus tard, sur une scène extérieure surplombant le village, la jeune autrice-compositrice-interprète Kanen, originaire de la communauté Mani-utenam, a offert quant à elle son univers indie-folk, à la fois puissant et empreint d’une grande douceur. Avec le fjord en toile de fond, c’était époustouflant de beauté.

Au même moment, l’artiste innue Katia Rock livrait un premier de deux spectacles à l’hôtel de Tadoussac.