Festival d’été de Saint-Georges: une première édition prometteuse

C’est avec fierté que Les Amants de la Scène présenteront la première édition du « Festival d’été de Saint-Georges » qui aura lieu les 20, 21 et 22 juillet 2023, à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges. Ce festival se veut festif et accueillant pour tous les groupes d’âge. La programmation sera composée d’artistes variés dans tous les styles de musique. Trois groupes par soir vous seront présentés. Le jeudi, le groupe Simple Plan vous fera revivre tous ses succès et bien d’autres. Le vendredi, ce sera au tour de Roxane Bruneau de vous faire vibrer avec ses nombreuses chansons accrocheuses. Pour samedi, Les Cowboys fringants offriront assurément une performance des plus enlevantes pour clore cette première édition.

►Tous les détails sur lefestival.ca.