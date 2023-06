C’est sur Instagram que l’on retrouve le plus grand nombre d’influenceurs... mais TikTok a la cote chez les jeunes

Même si les réseaux sociaux sont en constant changement, c’est sur Instagram que l’on retrouve le plus grand nombre d’influenceurs.

C’est ce que démontre la récente étude Le Canada numérique de 2023, réalisée par Léger DGTL.

L’étude révèle notamment que près d’un tiers des Canadiens, surtout les jeunes, suivent des influenceurs sur le web.

Au total, 77 % des jeunes de 16 à 34 ans les suivent sur Instagram, alors que 44% les suivent sur YouTube.

«YouTube est la deuxième grande niche où l’on retrouve des influenceurs. Ils y sont en grande proportion avec des sujets variés et très pointus», souligne Chloé Bergeron, chef d'équipe et au contenu chez Léger DGTL.

Le divertissement à l’honneur

Il y a actuellement, sur la Toile, une forte tendance au divertissement qui profite à l’application TikTok, prisée par les jeunes pour suivre leurs influenceurs préférés.

D’ailleurs, ils y sont maîtres, car à peine 10 % des 35 à 54 ans et 5 % des 55 ans et plus choisissent TikTok pour suivre des créateurs de contenu.

«On veut qu’ils [les utilisateurs de TikTok] soient collés à leur écran. On leur envoie du contenu similaire, si on clique sur un contenu, on nous en envoie d’autres pareils», décrit Pablo Stevenson, président de Léger DGTL.

Photo fournie par Pablo Stevenson

Facebook n’est pas mort

Même si les jeunes semblent délaisser le réseau social Facebook, il n’en demeure pas moins que celui-ci est toujours considéré comme la «capitale nationale» du web.

«Facebook est dominant, pour le grand public», soutient Mme Bergeron.

Photo fournie par Chloé Bergeron

En effet, 83 % des Canadiens possèdent un compte sur Facebook et 77 % utilisent Messenger, soit l’application de messagerie du même réseau.

Il existe toutefois un important fossé générationnel sur ce réseau parce que seulement 56 % des internautes âgés de 16 à 34 ans s’y trouvent, contre 70 % des 55 ans et plus.

Leaders d’opinion

L’étude démontre par ailleurs que les Canadiens sont nombreux à être influencés par des créateurs de contenu, appelés «leaders d’opinion». «Ils influent non seulement sur l’acte d’achat, mais aussi sur la perception et les opinions envers une marque ou un produit», lit-on.

Le sondage révèle que 73 % des internautes qui suivent des influenceurs disent avoir déjà changé de point de vue ou de perception sur un sujet après avoir été exposés à ce type de contenu.

«Le rôle d’influence existe. Souvent, on se demande si ça marche vraiment [influencer des achats ou des comportements en faisant affaire avec un créateur de contenu], mais oui, ça fonctionne si on choisit les bonnes personnes», mentionne M. Stevenson.

«Les influenceurs spécialisés sur un sujet peuvent amener du bon et même faire un bout de chemin en matière d’éducation client», révèle l’étude.

Qui suit des influenceurs?

1/3 des Canadiens suit des influenceurs

59 % – des 16 à 34 ans

33 % – des 35 à 54 ans

10 % – des 55 ans et plus

Pourcentage d’internautes canadiens qui suivent des influenceurs et créateurs de contenu par plateforme et par tranche d'âge

66% des internautes en suivent sur Instagram.

77 % – des 16 à 34 ans

60 % – des 35 à 54 ans

29 % – des 55 ans et plus

44% des internautes en suivent sur YouTube.

44 % – des 16 à 34 ans

46 % – des 35 à 54 ans

39 % – des 55 ans et plus

34% des internautes en suivent sur Facebook.

23 % – des 16 à 34 ans

43 % – des 35 à 54 ans

55 % – des 55 ans et plus

28% des internautes en suivent sur TikTok.

37 % – des 16 à 34 ans

19 % – des 35 à 54 ans

10 % – des 55 ans et plus

Les créateurs de contenu incitent les Canadiens à...

Faire un don à un organisme ou à une cause: 44 %

Visiter une ville ou un pays: 46 %

Consommer un produit culturel: 63 %

Visiter un resto: 72 %

Essayer quelque chose de nouveau (sport, activité, aliment): 77 %

Consulter un site web ou une application: 86 %

Les influenceurs sont des leaders d’opinion auprès des Canadiens:

73 % des Canadiens disent avoir déjà changé de point de vue ou de perception sur un sujet après avoir été exposés à ce type de contenu.

73 % des Canadiens disent avoir déjà changé une habitude pour avoir une vie plus saine après avoir été exposés à ce type de contenu.

73 % des Canadiens disent avoir déjà procédé à un achat.

14 % disent «souvent» faire des achats de produits et de services dans ce contexte et 56%, «parfois».

Source: Léger DGTL