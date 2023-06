«Je veux aider et être là, mais ils me gardent à la maison», une préposée attend d'être opérée

Les 155 000 Québécois qui attendent d’être opérés devront prendre leur mal en patience: plus de 670 lits d’hôpital seront fermés cet été, ce qui ralentira encore la cadence des blocs opératoires. Même des employés du réseau sont à l’arrêt forcé...en attendant une opération.

«Ce qui est illogique, c’est qu’on est en pénurie de préposés et d’infirmières, mais on est un paquet en attente d’une chirurgie pour retourner au travail au plus vite», déplore Pamela Villeneuve, qui est en arrêt de travail.

Préposée aux bénéficiaires à Laval, la femme de 34 ans a été blessée à la main droite par un résident, il y a deux ans. Puisque sa blessure a dégénéré et que des ligaments se sont déchirés, elle a su récemment qu’elle devra être opérée. Elle n’arrive même plus à déplier son bras et vit dans la douleur constante. Temps d’attente estimé? Deux ans.

Gardée à la maison

«Je suis dédiée à 1000% à mes résidents. Je veux aider et être là, mais ils me gardent à la maison, dénonce la femme qui a même payé de sa poche une expertise au privé pour accélérer le processus. Je ne veux pas avoir l’air princesse de passer devant tout le monde. Mais, le plus tôt je suis opérée, je récupère, et je suis sur le plancher.»

L’histoire de Mme Villeneuve est loin d’être unique. Plus de 155 000 Québécois sont en attente d’une opération, dont 15 672 depuis plus d’un an.

Malgré cela, 672 lits seront fermés durant l’été dans 38 hôpitaux pour permettre aux employés épuisés de prendre des vacances, a compilé Le Journal.

Bien que ce ralentissement est normal chaque été compte tenu des vacances estivales, la pression sur les hôpitaux sera très forte en juillet et en août, en raison de la pénurie de personnel.

Présentement, 988 lits sont déjà fermés à travers la province, principalement à cause de la pénurie de personnel. Avec les vacances, le nombre total de lits bloqués sera probablement encore plus important.

Évidemment, toutes ces fermetures nuisent aux activités opératoires, puisque les patients ne peuvent pas être opérés si aucun lit n’est disponible par la suite.

«Ça va mettre de la pression supplémentaire sur les listes d’attente, avoue le Dr Patrick Charlebois, président de l’Association québécoise de chirurgie. On a beaucoup de rattrapage à faire. On veut bien opérer, [...] mais ça dépend du personnel volontaire dans les heures étendues ou la fin de semaine.»

Dans la région de Montréal, des opérations sont annulées tous les jours, faute de lits disponibles. Tout ce blocage génère du mécontentement et une atmosphère «pas facile», avoue le Dr Charlebois.

«Manque de monde»

«Il manque de monde dans le système, c’est clair, s’inquiète le chirurgien, qui craint même que les listes s’allongent. J’espère que ça va décoller à l’automne quand les vacances auront été prises.»

Les patients priorisés cet été sont les cas urgents, les cancers et des malades qui attendent depuis plus d’un an. Seulement 13 929 des 16 049 lits disponibles sont actuellement utilisés au Québec, soit 87%.

Malgré cette situation difficile, le ministère de la Santé et des Services sociaux réitère l’importance de donner une pause aux employés.

«L’important, c’est que notre personnel puisse prendre des vacances tout en continuant d’assurer les services à la population. Nous devons trouver l’équilibre entre les deux», écrit par courriel le cabinet du ministre Christian Dubé.

Par ailleurs, on vise toujours à ramener la liste d’attente en chirurgie de plus d’un an à 2500 patients, d’ici décembre 2024. Du côté des urgences, on s’attend aussi à un été difficile, comme en 2022.

«Quand on ferme des lits, on s’attend à plus de débordements aux urgences, constate la Dre Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec. Il va falloir donner des vacances aux gens, mais on a déjà des manques de personnel.»

Quant à Mme Villeneuve, elle espère fortement que son opération d’un jour pourra être priorisée.

«Il me semble que c’est juste à l’avantage du système de faire ça, croit-elle. C’est déprimant, je suis à la maison [...] Tout ça ne fait aucun sens.»

Liste complète des 669 lits fermés pour les vacances

Hôpital de Hull 83

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 68

Centre hospitalier universitaire de Québec 65

Hôpital de Trois-Rivières 46

Fleurimont 35

Thetford Mines 30

Victoriaville 26

Drummondville 25

Granby 24

Rimouski 21

Centre hospitalier de St. Mary 20

Sainte-Justine 19

CUSM 18

Lakeshore 17

Chicoutimi 15

Saint-Georges 14

Shawinigan 13

Lévis 13

CHUM 12

Alma 12

Amqui 11

Rivière-du-Loup 10

Charles-Le Moyne 10

Hôpital général juif 8

Hôpital de Maniwaki 8

Montmagny 7

Maisonneuve-Rosemont 6

Notre-Dame 6

La Tuque 4

Hôpital du Pontiac 4

Verdun 4

Roberval 4

Notre-Dame-de-Lourdes 4

Hôpital de Papineau 3

Joliette 3

Cowansville 2

Matane 1

Lac-Mégantic 1

NDLR: Projections pour la période estivale, dans les hôpitaux du Québec. Les données pourraient varier d’une semaine à l’autre.

Source : Compilation du Journal auprès des CISSS