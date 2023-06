«Je vivais de l’aide sociale» -Laurent Paquin

L’humoriste Laurent Paquin est né à Longueuil sans y être demeuré longtemps. Son père, Doris, travaillait pour la Banque Royale et ses nombreux déplacements ont obligé la famille à déménager un peu partout au Québec. Il perdait continuellement ses amis, mais il s’en faisait d’autres.

Il aimait jouer au soccer et au hockey, mais son choix du théâtre et de l’humour l’a empêché de poursuivre sa carrière de hockeyeur, qu’il regrette un peu aujourd’hui.

Tu as demeuré à Montréal.

Lorsque je fréquentais l’École de l’humour, je demeurais dans le quartier Ahuntsic avec mon frère et des amis. Ensuite, quand j’ai terminé mes études d’humour, je demeurais sur Chateaubriand près de Beaubien. J’avais décidé de percer dans le milieu de l’humour. Ce fut très difficile monétairement.

Tu vivais de l’aide sociale.

J’avais une dette financière pour mes études au cégep et à l’École de l’humour, de 7000 $. Lorsque je donnais un spectacle, je remboursais ma dette avec la totalité de mon cachet, qui n’était pas énorme. Alors, quand je ne donnais pas de spectacles, je devais vivre de l’aide sociale.

Ta mère était la gestionnaire de la maison.

Ma mère, Ginette, cuisinait pour mes frères, Benoit, Phillipe, Frédéric et moi, des repas formidables, dont sa fameuse lasagne que je considère toujours comme la meilleure au monde, sans oublier les travaux de la maison. Une minute, j’ai aussi une sœur, Sylvie.

Ton hésitation entourant ta sœur m’intrigue.

Ma mère à l’âge de 16 ans était une fille-mère d’une dynamique jeune fille, Sylvie, qui demeurait avec elle chez ses parents. Cependant, les voisins croyaient que c’était la sœur de ma mère.

Tu as eu une révélation à 16 ans.

Ma mère nous a dévoilé que notre tante Sylvie était en réalité notre demi-sœur, que je considère toujours comme ma sœur. Je me souviens avoir pleuré quand elle nous l’a dit, mais pourquoi, je ne sais pas, parce que j’étais heureux d’avoir une sœur.

Tes parents étaient autoritaires.

La discipline corporelle faisait partie de notre quotidien. Se retrouver à genou dans un coin pendant 45 minutes était une façon de nous punir.

Tu as vécu à Sainte-Croix.

Nous vivions sur une ferme. Avec mes amis, on jouait dans la grange en se construisant des vaisseaux spatiaux avec des balles de foin et nous combattions l’ennemi avec nos croix de bois.

Quels étaient tes premiers emplois ?

L’été, à Wickham, près de Drummondville, je faisais les foins en bedaine avec un t-shirt sur la tête pour me protéger du soleil, je cueillais des roches sur la terre des cultivateurs et finalement, je triais des œufs.

L’harmonie ne régnait pas chez toi.

C’étaient continuellement des chicanes, car mes deux plus vieux frères provoquaient ces chicanes. Je tentais d’agir en tant que médiateur, mais en vain.

Comment étais-tu à l’école ?

Je n’avais pas le choix d’être un bon élève, car je devais terminer parmi les cinq premiers de ma classe. L’école, c’était ma chance de me retrouver avec mes amis.

Tu faisais beaucoup de croquis d’humour.

Ceux des Cyniques faisaient rire mes amis et les profs. Plus tard, nous étions un trio d’amis, Martin Bourassa, Guy Lapointe et moi, qui faisions des scènes de RBO.

Ton chanteur préféré laissait à désirer auprès de ta mère.

Mon chanteur favori était Plastic Bertrand qu’elle décrivait comme un tannant aux cheveux blonds.

L’auditorium de la polyvalente Robert-Ouimet porte ton nom.

Au début, je croyais que c’était le retour de l’émission Surprise sur prise qui me tendait un piège, avant de réaliser le grand honneur que la polyvalente Robert-Ouimet, à Acton Vale, m’a accordé.

Comment a été ton départ pour le cégep de Jonquière ?

Je trouvais que c’était loin de chez nous. Cependant, autant ma mère m’a encouragé à m’inscrire à ce cégep, autant elle a été attristée quand je suis parti. Cela m’a surpris, car mes parents étaient autoritaires et n’ont jamais exprimé leurs sentiments.

As-tu fait du théâtre et de l’humour au cégep ?

J’ai remporté le concours national Cégeps en spectacle. La vie étudiante était formidable, alors que j’ai découvert les bars de la rue Saint-Dominique.

Ta professeure au cégep Carole Dion a changé ta vie.

Elle a cru en moi et elle m’a recommandé à Isabel Richer pour passer des auditions à l’École nationale de l’humour.

Ta première voiture avait 150 000 km.

Avant de faire de l’humour, je travaillais pour un poste de radio à Trois-Rivières. Pour m’y rendre, ma mère m’a donné sa voiture Toyota.

Ton père est décédé à l’âge de 49 ans.

Un mauvais diagnostic médical a conduit à la mort de mon père. Ils ont découvert trop tard qu’il avait un anévrisme au cerveau. C’était triste pour moi, car nous commencions à avoir une belle relation père et fils.

Tu as deux merveilleux enfants.

Mon épouse, Danielle, et moi avons tenté pendant de nombreuses années d’avoir un enfant. Alors après de nombreuses années infructueuses, nous avons amorcé des procédures pour l’adoption d’un enfant. Pendant ces procédures, ma femme est devenue enceinte de notre fils, Albert, qui a maintenant 17 ans. Quelques années plus tard, nous avons adopté une belle petite Russe, Lisa, qui a 11 ans. Ils sont mes personnes préférées sur cette terre.

Il fallait être marié pour adopter un enfant.

Sur l’heure du midi, ma future épouse, Danielle, a dit à son patron : « Pardonnez-moi, je dois aller chez le notaire, car je me marie cet après-midi. » Cela fait 28 ans que nous sommes mariés.

Le pilier de la famille.

Mon épouse est le pilier de la famille. Elle est une femme forte et investie pour les enfants. Elle est organisée et moi, tellement le contraire. Cette semaine, j’ai oublié d’aller chercher ma fille pour un rendez-vous.