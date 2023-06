La Jacques-Cartier: le plus grand terrain de jeu à proximité de Québec

L'été est une saison incroyable pour pratiquer des activités en plein air, déguster des produits locaux, dormir sous les étoiles, en apprendre sur la plus belle nature. En plus de l’incontournable Village Vacances Valcartier et du Parc national de la Jacques-Cartier qui attirent bon nombre de vacanciers, La Jacques-Cartier regorge d’une foule d’autres trésors pour les aventureux : des parcours aérien avec tyrolienne de 1000 pieds, des sentiers de vélo de montagne, de l’équitation aux Excursions Jacques-Cartier, de la planche à pagaie sur l’un des nombreux points d’eau ou même descendre la rivière Montmorency à bord d’un Alpacka Raft sur 6 kilomètres. Quelles que soient les activités qui vous interpellent, vous ne vous ennuierez pas dans La Jacques-Cartier !

