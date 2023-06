Les Blue Jays s’offrent l’une des puissances du baseball majeur

Le receveur des Blue Jays de Toronto, Danny Jansen, a inscrit un troisième circuit en deux jours afin de guider son équipe vers un triomphe de 2 à 1 contre les Rangers du Texas, vendredi, au Globe Life Field d’Arlington.

En dépit de cette victoire, les Torontois viennent de battre la troisième meilleure formation du baseball majeur qui a maintenant un dossier de 42-27.

L’équipe de la Ville Reine à une fiche de 39-32 et elle pointe maintenant au quatrième rang dans la division Est de la Ligue américaine.

Les favoris de la foule ont pris les devants dans le match lorsque Leody Taveras a expédié la balle rapide de Kevin Gausman a plus de 436 pieds du marbre lors du troisième engagement.

Danny Jansen, a par la suite joué un mauvais tour aux Rangers, deux manches plus tard. L’athlète de 28 ans y est allé d’une claque de deux points, permettant à son équipe de s’installer confortablement dans le siège conducteur pour le reste de l’affrontement.

Le partant des Jays , Kevin Gausman, s’est mis les pieds dans les plats en sixième manche en laissant deux frappeurs sur les sentiers avec un aucun retrait. Cependant, il a réussi à sauver les meubles en retirant coup sur coup les trois frappeurs des Rangers.

Le droitier a lancé six belles manches de travail n’accordant que quatre coups sûrs à l’offensive texane. L’artilleur de 32 ans a également mis en échec quatre frappeurs adverses durant le match.

Les deux formations vont se croiser à nouveau samedi, cette-fois-ci à compter de 16 h 05.

Les Red Sox humilient leur plus grand rival

Le lanceur partant des Yankees de New York, Domingo Germán, n’était visiblement pas dans son assiette vendredi soir. German a accordé sept points en deux manches de travail dans une défaite de 15 à 5 des Yankees face aux Red Sox de Boston, au Fenway Park.

Le Dominicain est devenu vendredi le premier lanceur de tous les temps chez les Yankees à allouer six coups sûrs de plus d’un but à l’adversaire en deux manches d’activité.

Le joueur de troisième but des Red Sox, Justin Turner, s’est cependant illustré lors du triomphe de son équipe.



Turner est devenu le quatrième joueur de l'histoire dans la rivalité opposant les Yankees et les Red Sox à enfiler six points produits lors des trois premières manches d’un match. Les derniers en liste sont Graig Orties (1976), Yogi Berra (1957) et Walt Dropo (1950).

Bonne performance pour Édouard Julien

Le Québécois Édouard Julien a connu une bonne soirée au boulot vendredi soir malgré un revers de son équipe, les Twins du Minnesota, par la marque de 7 à 1 face aux Tigers de Detroit, au Target Field de Minneapolis.

Julien s'est rendu sur les sentiers à deux reprises lors du duel. Le joueur de 24 ans a frappé deux simples lors du duel.

Il agissait comme premier frappeur au rôle offensif pour son équipe.