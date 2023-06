Lettre au pape François

Cher pape François, nous avons apprécié votre visite au Canada et au Québec en juillet 2022. Vous êtes courageux de vivre avec ces loups qui vous étouffent et vous briment dans votre élan pour assouplir les règles.

Ce boy’s club suffisant composé de radicaux bornés freine l’épanouissement et l’évolution de l’institution. Il est là le nœud du problème. Il faudrait démanteler la lourde hiérarchie inutile pour changer le modèle de cette institution puritaine qui ne tient plus la route. Elle qui se croit supérieure mais qui est si loin de la pensée de Jésus-Christ.

Il n’était pas venu fonder une religion farcie de doctrines et de dogmes, mais pour enseigner les valeurs humanitaires universelles. Il voudrait une Église transformée, dégraissée et dépouillée, pour rejoindre ceux et celles qui ont le mal à l’âme, ce vide intérieur que le matériel ne peut combler.

Votre principale difficulté consiste à composer avec ces traditionalistes qui donnent une fausse image de Dieu, alors que la vraie Église est dans le cœur de ceux et celles qui œuvrent à construire un monde meilleur, à approfondir l’humanisme en apprenant à aimer. En conclusion, je conserve l’espoir que vienne enfin une ère nouvelle de changements positifs dans notre religion catholique pour qu’elle corresponde à ce qu’on voudrait qu’elle soit.

Lorraine, 88 ans, Limoilou

Il en est ainsi dans la majorité des grandes organisations, qu’elles soient religieuses ou civiles, quand la gauche et la droite, les progressistes et les réactionnaires, s’affrontent. L’un des camps tient le haut du pavé et la partie adverse doit naviguer à vue pour faire passer ses idées et faire évoluer l’organisation. La pape François, tout progressiste qu’il soit, affronte la droite religieuse qui tient son bout en s’opposant au changement.