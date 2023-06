Nouveau directeur général des Remparts: les cinq priorités de Simon Gagné

Simon Gagné est devenu, jeudi, le quatrième directeur général de l’histoire des Remparts de Québec nouvelle génération, succédant à Raymond Bolduc, Philippe Boucher et Patrick Roy.

Le défi qui se présente devant lui est intéressant: après avoir vécu une année de rêve à sa première saison avec l’équipe, il prend maintenant les commandes de l’équipe à l’an 1 d’un processus de reconstruction. Le Journal vous dresse une liste des cinq grandes priorités du nouveau patron hockey des Diables rouges.

1. Trouver un entraîneur-chef

Il s’agit présentement de la priorité numéro un et du plus gros dossier sur son bureau. Jeudi, Gagné n’a écarté aucune possibilité, mais a assuré que des points seront cruciaux dans sa décision finale.

«Il faudra que j’aille une bonne relation avec lui et qu’on ait la même vision. Il faut qu’il soit conscient du plan de quatre ou cinq ans dans lequel on embarque, qui va consister à rebâtir une équipe, à développer des jeunes et d’être un bon communicateur.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Quand on lui a demandé s’il voulait que son entraîneur-chef soit connu du public, le nouveau DG est demeuré prudent avant d’établir le profil du candidat recherché.

«Pour le respect de tous les candidats, je ne commencerai pas à nommer des noms. Beaucoup de choses se sont passées dernièrement et je veux prendre mon temps. C’est le premier mandat que je veux réaliser en tant que DG et je vais tout faire pour trouver le bon candidat», s’est-il contenté de répondre lorsqu’on lui a demandé, notamment, si l’adjoint actuel de l’équipe Benoit Desrosiers correspondait à ses critères.

Ce dernier a d’ailleurs signifié son intérêt de devenir entraîneur-chef, en marge de la conférence de presse annonçant le départ de Patrick Roy et Jacques Tanguay, mardi.

«Après 11 ans dans le hockey junior et la façon dont j’ai progressé dans les dernières années en tant qu’entraîneur, c’est sûr et certain que c’est quelque chose d’intéressant. Depuis que je fais du hockey, j’ai toujours laissé les choses aller.»

2. Ajouter des vétérans pour aider les jeunes de l’équipe

Avec le départ de la très grande majorité de l’effectif ayant remporté la Coupe Memorial, Simon Gagné entre dans une ère qui risque d’être plus difficile, du moins pour les deux prochaines années. Déjà, il est affairé à préparer le prochain camp d’entraînement et espère attirer des joueurs autonomes de l’Ontario afin de prêter main-forte aux jeunes qui se grefferont à l’équipe.

«On va avoir un mélange de vétérans et de jeunes joueurs. On a certains trous et j’aimerais attirer des joueurs plus vieux pour aider nos jeunes. J’ai des conversations avec des gens et j’ai confiance que ce soit positif.»

3. Trouver un joueur européen pour compléter le duo

Les Remparts compteront sur le défenseur russe Vsevolod Komarov l’an prochain, et il devrait jouer un rôle crucial à la ligne bleue de l’équipe. Simon Gagné devra toutefois trouver un autre joueur européen, puisque l’expérience Frantisek Ridzon n’a duré que 28 parties la saison dernière.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le recruteur-chef de l’équipe, Marc Chamard, est déjà à pied d’œuvre afin de dénicher les meilleurs candidats susceptibles d’être disponibles lors du repêchage européen de la LCH, le 5 juillet prochain.

«On a 2-3 possibilités et on est avancés. On a plus de place à l’avant qu’à la défense mais on va prendre le joueur qui cadre le mieux avec nous.»

4. S’assurer de ne pas perdre la base de partisans gagnée en 2023

On ne peut jamais dire jamais, mais il serait plutôt surprenant que les Remparts soient à nouveau une équipe de tête la saison prochaine. Les joueurs vedettes se feront plus rares dans l’alignement et le spectacle y sera probablement moins excitant, certains soirs. Pour Gagné, c’est important que, déjà cette année, les partisans puissent s’identifier à certains jeunes joueurs de l’équipe qui feront partie de la solution à long terme.

«Il faut donner à nos fans une base à laquelle ils pourront s’attacher. Qu’il y ait de nouveaux chandails dans les estrades. L’an dernier, c’était les Malatesta, Bolduc, Gaucher, Savoie ou Rochette qu’on voyait sur les filets. Là, c’est à nous d’aller chercher les gars et les faire grandir avec nous pour que les gens s’y attachent.»

5. La famille

On le met au rang no 5, mais ce point aurait clairement pu être le premier. Gagné n’a pas caché que sa décision de prendre uniquement le poste de directeur général, sans ajouter le rôle d’entraîneur-chef à sa description de tâche, avait été motivée par sa famille.

«La décision que j’ai prise est reliée oui au monde du hockey, mais aussi à ma famille», a reconnu Gagné jeudi, lui qui comptait sur plusieurs membres de sa famille présents à la conférence de presse, dont sa conjointe Karine, son fils Matthew, et ses filles Lily-Rose et Juliette.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Mais, en plus, son fils Matthew, né en 2009, sera admissible au repêchage de la LHJMQ en 2025. Après Patrick Roy et ses deux fils Jonathan et Frédérick, ainsi que Philippe Boucher et son fils Matthew, verra-t-on un autre duo père-fils avec les Remparts dans les prochaines années?