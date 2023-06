Polyhandicapé et nommé aux Gémeaux: «un énorme pas pour l’inclusion à l’écran» –Sylvain Parent-Bédard

Entre deux sanglots, le producteur Sylvain Parent-Bédard a tenté de résumer ce que représentait la nomination obtenue par son fils polyhandicapé, qui joue son propre rôle dans la série À propos d’Antoine, en vue du gala des Gémeaux.

«C’est extraordinaire», s’est exclamé un papa fier et émotif, vendredi, après l’annonce la veille qu’Antoine Parent-Bédard était cité dans la catégorie Meilleur rôle de soutien: comédie ou comédie dramatique.

Tout cela à quelques jours de la fête des Pères.

«Si quelqu’un m’avait dit un jour qu’Antoine ferait quelque chose de ce genre-là et qu’il serait nommé aux Gémeaux, j’aurais dit: “Tu me prends pour un cave”.»

«C’est une nomination qui devrait, je l’espère, marquer un pas dans l’histoire de la télévision au Québec. C’est un énorme pas pour les polyhandicapés, mais c’est un énorme pas pour l’inclusion à l’écran. On dit à tous les Antoine du monde entier et leur famille que oui, c’est possible de réaliser des grandes choses.»

«J’ai explosé»

Sa conjointe, Cathleen Rouleau, belle-maman d’Antoine et auteure de la série, a été incapable de maîtriser ses émotions quand le nom d’Antoine a été prononcé lors du dévoilement des finalistes, jeudi soir, à Montréal.

«J’ai explosé. Je me suis mise à pleurer et je n’étais plus capable de me gérer», partage celle qui joue aussi son propre rôle dans À propos d’Antoine, qui est réalisé par Podz.

La réaction d’Antoine? «En voiture vers Montréal, il était de bonne humeur comme on ne l’avait pas vu depuis longtemps. Rendu là, il était très vocal et un peu dans sa tête, penché sur son iPad comme dans la série. Quand ils l’ont nommé, il a levé la tête dans les airs, il a eu un grand sourire et il s’est repenché pour retourner dans son monde», raconte son papa.

D’autres idées dans l’air

Cathleen Rouleau termine actuellement l’écriture de la seconde et dernière saison d’À propos d’Antoine, qui sera tournée à l’automne. Cet épisode heureux ne pourra donc se frayer un chemin parmi les nouvelles intrigues.

«Il y aurait tellement de choses à dire, je pourrais faire une troisième saison. Ce ne sera pas nécessairement le cas, mais on ne ferme pas la porte à d’autres projets au cours des prochaines années, comme un film. Il y a des idées dans l’air», mentionne-t-elle.

Selon Sylvain Parent-Bédard, la performance d’Antoine à l’écran influence même les démarches en vue de vendre la série à l’étranger.

«Après avoir vu la série, tous nos partenaires internationaux reviennent en nous disant qu’ils vont prendre la série originale, doublée ou sous-titrée. Ils nous disent que l’énergie que dégage Antoine à l’écran va être difficile et compliquée à retrouver chez un enfant polyhandicapé comme lui ou un comédien.»

