Quand un proche-aidant est au bout du rouleau

Je viens vers vous pour me faire dire quoi faire, car je suis très partagée. Partagée entre ma volonté de ne pas abandonner mon père à son triste sort de personne atteinte d’Alzheimer, de secourir ma mère qui n’en peut plus de se rendre à son chevet quasiment tous les jours malgré un cancer qui la ronge, de ma propre famille qui trouve que j’en fais trop pour les autres et de mon mari qui se plaint de mes absences trop fréquentes. Ce qui fait que je ne sais plus où donner de la tête.

Je suis une fille unique et j’ai toujours eu un très fort sentiment de culpabilité envers mes parents qui m’ont tant donné et qui m’ont permis de faire ce que j’aimais dans la vie. Contrairement à eux qui ont longtemps tiré le diable par la queue, moi je l’ai eu facile dans ma profession et dans ma vie privée. Je n’ai jamais eu à me battre. Tout me venait comme par magie.

Au plus profond de moi, je sais que je dois redonner ce que j’ai reçu. Mais là, on dirait que je ne fais que donner et que ça me vide de mon essence même, quand ce n’est pas ma mère qui me vide de mon énergie par sa façon subtile de me faire savoir que je n’en fais pas assez.

Pensez-vous, comme me le dit ma collègue de travail, que c’est parce que je ne sais pas où mettre mes limites que tout le monde abuse de moi comme ça ?

Femme partagée entre ses multiples devoirs

Vous m’en dites trop peu pour que je puisse répondre. Mais si une personne proche de vous en arrive à un tel constat, vous devriez probablement l’écouter. Voici les coordonnées de deux ressources qui devraient pouvoir vous aider : Info-aidant qui est un service téléphonique professionnel confidentiel et gratuit qui s’adresse aux proches-aidants et à leur entourage, accessible 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h au 1 855 852-7784 ou à info-aidant@lappui.org. Ainsi que Proche aidance Québec qui regroupe 124 organismes communautaires soutenant les proches aidants qu’on joint au 514 524-1959 ou encore à info@procheaidance.quebec