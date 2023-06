Reboiser les forêts avec un drone: AirNova de Clermont sur le point de commercialiser une innovation

Deux entrepreneurs de Charlevoix ont mis au point une technologie à l’aide d’un drone qui pourrait permettre de reboiser rapidement les forêts endommagées par les feux au Québec.

«C’est terrible les pertes occasionnées par les feux de forêt au Québec quand on regarde les superficies qui ont brûlé. L’objectif du projet Boréal, c’est de régénérer les sols. C’est en plein dans notre créneau», a fait part Jean-François Tremblay, président-directeur général d’AirNova et cofondateur.

Lui et son associé, Martin Richard, ont développé une innovation qui se veut une alternative au travail traditionnel des planteurs d’arbres. Le projet Boréal consiste à larguer des capsules de semences à l’aide d’un drone pour régénérer les forêts.

«On a créé l’épandeur. C’est notre innovation au niveau d’AirNova, mais on a demandé à un partenaire, Biopterre, de nous aider à planter des arbres avec une capsule qu’on pourra larguer par un drone», a expliqué M. Tremblay.

Diane Tremblay

Avant de passer en mode commercialisation, l’entreprise, fondée en 2020, à Clermont, effectue des tests à l’heure actuelle à grande échelle.

«On est là-dedans présentement. On effectue des tests sur différentes terres de Domtar et Résolu», a-t-il ajouté.

Plus efficace

Selon M. Tremblay, il a été démontré que les forêts «quadrillées», c’est-à-dire, celles dont les arbres sont plantés à la même distance par des travailleurs, sont moins résistantes aux éléments de la nature que les forêts naturelles, comme le vise la technique d’AirNova.

«Un bon planteur va faire 1800 arbres par jour. Nous, on en fait 50 000, avec un drone et un opérateur, durant cinq heures de vol.»

En 2019, le gouvernement de Justin Trudeau a fait la promesse de planter 2 milliards d’arbres pour capter le carbone. L’atteinte de cet objectif d’ici 2030 semble peu réalisable au rythme où vont les choses.

Des milliards de dollars

«Les objectifs du gouvernement [fédéral] sont assez ambitieux. Ça ne sera pas possible de faire tout ça manuellement», a ajouté M. Tremblay qui s’intéresse aussi à ce marché.

Près de 250 000$ ont été investis jusqu’à présent dans le projet Boréal.

«Il y a un marché québécois, canadien et mondial. Il y a une entreprise qui est intéressée à faire une association et elle est déjà dans plusieurs pays dont en Amérique latine. Le potentiel est énorme. C’est un marché dans les milliards de dollars, il n’y a aucun doute», a ajouté Marc Purcell, directeur scientifique pour AG-Bio Centre, à Lévis, un incubateur d’entreprises qui travaille avec AirNova.

Si tout va bien, l’entreprise charlevoisienne pourrait réaliser ses premiers contrats dès l’automne prochain. Au cours des prochaines semaines, les responsables iront sur le terrain pour évaluer les taux de succès des capsules.

Chaque capsule ou «boulette» renferme un écosystème complet, et a été développée en partenariat avec l’institut Biopterre à La Pocatière.

À l’origine, la PME était surtout spécialisée dans la cueillette de données en imagerie aérienne, mais rapidement, elle s’est découvert une vocation à caractère plus écologique.

«La régénération des sols et la reforestation, c’est ça qu’on veut faire. On veut aider la planète le plus qu’on peut, avec des drones. On conserve nos activités du début, mais la majeure partie de notre temps est consacrée au projet Boréal», a ajouté M. Tremblay.

AirNova créée en 2020

Fondateurs: Jean-François Tremblay et Martin Richard

Projet Boréal

Capacité : 50 000 capsules de semences aux cinq heures

Partenaires: AG-Bio Centre à Lévis et Biopterre à La Pocatière

Investissement: 250 000$