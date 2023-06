Savourez l’été aux Fêtes gourmandes de Neuville!

L’organisation des Fêtes gourmandes de Neuville dévoile les ingrédients clés de sa programmation 2023! Présentée par la Ville de Neuville en collaboration avec Desjardins, la 11e édition de l’événement gourmand par excellence se tiendra du 24 au 27 août prochain. Assistez à des spectacles d’artistes tels que Gregory Charles, Sara Dufour, Salesbarbes et bien d’autres. Plus de 40 exposants, des centaines de produits du terroir, des bières de microbrasseries régionales, le célèbre maïs sucré de Neuville, des activités familiales et beaucoup de plaisir vous attendent également! Les passeports sont actuellement en prévente.

►Faites vite : fetesgourmandesneuville.com