Tour de Beauce: le critérium présenté à Québec ce samedi 17 juin

Après une pause forcée de trois ans, la plus prestigieuse course par étapes sur route masculine de l'UCI au Canada est de retour ! Ce samedi, place au critérium. Un spectacle époustouflant sur un parcours de 2 kilomètres qui sera couru à 35 reprises au cœur de la Ville de Québec. La ligne de départ / arrivée sera située sur Grande-Allée, près du Parc de la Francophonie, le tout animé dès 13h par nul autre que Louis Bertrand, LA voix du cyclisme au Québec. L’organisation du Tour tient à souligner l’apport inestimable des partenaires majeurs de l’événement, soit la Ville de Québec, Desjardins, Le Georgesville, La Ville de Saint-Georges ainsi que les gouvernements du Canada et du Québec.