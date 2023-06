Une langue disparue revit à Wendake

Une expérience plus que fascinante et unique au Canada de revitalisation d’une langue endormie depuis plus d’un siècle, le wendat, se déroule depuis une dizaine d'années à Wendake, dans la région de Québec.

Invitée à participer à l’événement Kwe, À la rencontre des peuples autochtones, qui se déroule aujourd’hui et toute la fin de semaine, j’ai choisi de me pencher sur la survie des langues autochtones.

Cela m’a permis d’apprendre énormément sur ce sujet plus qu’intéressant, et qui s’avère une préoccupation commune pour les Québécois francophones et les Autochtones. Notre langue, c’est après tout ce qui nous définit comme peuple, en plus de constituer un puissant outil de transmission de notre culture.

Constat alarmant

Dans le cas des langues autochtones, le constat est alarmant. Selon l’UNESCO, qui a décrété 2022-2032 comme décennie internationale des langues autochtones, pas moins de 40% des 6700 langues autochtones parlées sur la planète sont menacées d’extinction à long terme.

Le portrait n’est pas plus rose au Québec, même s’il est plus positif que dans les autres provinces, selon le portrait le plus récent de Statistique Canada. Sur dix langues autochtones, neuf sont toujours parlées, mais le nombre de locuteurs diminue à mesure que la population vieillit.

Mais une fois qu’on a tracé ce triste constat, il faut penser à des solutions, et c’est exactement ce qu’a fait un groupe d’intellectuels et de passionnés à Wendake.

Ceux-ci se sont mis en tête de redonner vie à la langue wendat, qui ne compte plus de locuteurs vivants depuis plus d’un siècle. Leur objectif ultime: faire en sorte de créer le plus grand nombre possible de locuteurs au cours des prochaines années.

Pour ce faire, depuis une dizaine d’années, on enseigne la langue au CPE Orak, à l’école primaire Wahta’ et dans des cours pour adultes. On compte aujourd’hui cinq professeurs de wendat, qui sont en formation continue afin d’intégrer le fruit de l’avancement des travaux.

Écoutez le segment avec Karine Gagnon concernant cette langue disparue qui reprend vie à Wendake via QUB radio :

Documents des Jésuites

C’est vraiment spécial, car si on peut réaliser cette initiative, comme me l’a expliqué l’enseignant Marcel Godbout, de l’école Wahta’a à Wendake, c’est grâce aux écrits laissés par les pères Jésuites et Récollets. Soucieux d’évangéliser les autochtones, ces derniers avaient entrepris d’apprendre leur langue.

Les religieux ont ainsi retranscrit une quantité incroyable de mots en wendat dans des grammaires et des manuscrits, dont se servent aujourd’hui des linguistes de la nation huronne-wendat pour les standardiser. Des erreurs de transcription ont effectivement été commises par les pères, d’origine française.

M. Godbout m’a expliqué que la linguiste principale Megan Lukaniec, qui vient de compléter son doctorat en linguistique à Vancouver, peut consacrer entre quatre et dix heures pour standardiser un seul mot.

L’enseignant m’a parlé de cette fierté et de l’engouement qu’éprouvent les enfants à apprendre la langue de leur peuple. Il souligne aussi l’implication des aînés, qui donnent envie à d’autres membres de la famille de les imiter.

Cette courageuse initiative, œuvre de gens investis qui y croient beaucoup, nécessitera encore de nombreuses années de travail. Mais quand on pense à ce que représente une langue pour un peuple, on se dit que ça vaut vraiment la peine d’y mettre les efforts.

►Pour en savoir plus: languewendat.com