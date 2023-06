PELLETIER, Monique

(S. Louis-Marie)



À Québec, le 12 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Sœur Monique Pelletier (S. Louis-Marie), Dominicaine de la Trinité. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Pelletier et de feu dame Yvonne Ouellet, et était originaire de Cabano (Témiscouata).La communauté religieuse et la famille recevront les condoléances au Domaine Saint-Dominique, couvent Saint-Joseph, en la salle polyvalente, 1045 boul. René-Lévesque Ouest (QC)de 10 h 30 à 13 h.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse; ses soeurs: Françoise, Claire, Micheline (Richard Jacques); ses frères: Marcel, André, Léonard, Georges (Léona Chiasson), sa belle-sœur Marie-Madeleine Lévesque (feu Maurice), elle était également la sœur de feu Jean-Marc et feu Laura (Charles Henri Leclerc) ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres membres de sa parenté, de nombreux amis, collègues de travail et résidents du Domaine St-Dominique. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Lépine Cloutier Ltée.