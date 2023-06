ZENADOCCHIO, Umberto



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Umberto Zenadocchio en mai dernier. Il quitte ainsi son épouse avec qui il a partagé sa vie pendant près de 57 ans, Piera Mazzoli, ses filles Stefania et Nadia, ses proches ainsi que les familles Zenadocchio, Zenodocchio, Passacantando, Mazzoli et Cretaro de l'Europe, des États-Unis, de l'Ontario et du Québec. Il laisse aussi ses anciens collègues notamment, de Postes Canada. Ses nombreuses innovations auront amélioré le travail de plusieurs, tout comme son franc-parler et son sens inné de l'équité qui ont aidé les plus vulnérables. Étant un passionné ainsi que l'un des pionniers du soccer à Québec, sachez qu'il continuera de regarder vos parties d'où qu'il soit. Vous demeurez sa plus grande fierté sportive.Transmettez s.v.p. vos marques de sympathie et d'affection en dons à la Fondation du CHU de Québec pour la recherche. https://fondationduchudequebec.org/dons-recherche/