13e édition du Défi des Escaliers: près de 2000 coureurs bravent la pluie

Les rues de Québec ont été envahies d’enthousiasme samedi matin alors que près de 2000 coureurs et marcheurs ont bravé la pluie afin de participer à la 13e édition du Défi des Escaliers au parc de l’Esplanade.

Les participants n’ont pas eu froid aux yeux devant les milliers de marches sur leur parcours: ils se sont lancés à l’assaut de la quasi-totalité des escaliers reliant la Basse-Ville à la Haute-Ville.

Les plus courageux ont d’ailleurs réalisé un trajet de 19 km, rencontrant une quarantaine d’escaliers, pour un total de 2634 marches. D’autres amateurs de course à pied se sont aussi attaqués à des parcours de 13 km ou 9 km. Une course de 2 km était aussi organisée pour les plus jeunes.

Crédit photo Nicolas Hallet

«L’enthousiasme des participants sur la ligne de départ était palpable malgré la température qui n’était pas des plus clémentes. Les coureurs ne se sont pas laissé arrêter par la pluie, bien déterminés à attaquer cette course-escaliers», souligne la productrice déléguée chez Gestev, Marianne Pelchat.

Cette dernière se dit également très heureuse de voir grandir le taux de participation à l’événement qui, de plus en plus, se positionne comme un «produit d’appel touristique unique».

«L’événement s’est tenu à guichets fermés pour la première fois cette année. C’est une fierté de pouvoir mettre en lumière la topographie de la ville de Québec, mais également son patrimoine par cette course qui emprunte des escaliers et des passages chargés d’histoire et de charme» lance-t-elle.