VILLENEUVE Turbide, Ghislaine



La famille et les proches ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de madame Ghislaine Turbide, épouse de M. Jacques Villeneuve et fille de feu M. Adéodat Turbide et de feu dame Sarah Richard. Elle est décédée paisiblement le 9 juin 2023 à l'âge de 77 ans à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus entourée de son époux, ses enfants et de sa belle-fille. Native de Grand-Ruisseau du village de Fatima, aux Iles de la Madeleine, elle demeurait à Québec dans l'arrondissement de Beauport.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants François, Cathy et Martin (Roxanne Lord), ses petits-enfants Jan (Dilhani), Akian, Alex, Laurie et Marie-Soleil, ses soeurs Marie-Claire (Michel Larouche) et Denise (feu Gaston Latouche), son frère Réal et ses beaux-frères Jean-Paul et Jean-Guy Molaison, s'ajoute également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Villeneuve ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères et soeurs, Léona, Jeannine, Noëlla, Normand et Jean-Claude. La famille accueillera parents et ami(e)sde 13h00 à 14h50 à laet de là, au columbarium de la résidence funéraire. Un sincère remerciement est adressé au personnel soignant du CLSC-Beauport, principalement à monsieur Simon Belisle et au personnel des soins palliatifs du deuxième et cinquième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, Avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3. Par téléphone au 418-657-5334 / www.fqc.ca ou à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5. Par téléphone au 1(866) 343-2262/ www.recherchecancer.ca