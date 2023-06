BOUCHARD, Jean-Claude



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise, le 12 juin 2023 à l'âge de 83 ans et 9 mois, nous a quittés entouré de l'amour et la bienveillance de sa famille, monsieur Jean-Claude Bouchard, époux bien-aimé de dame Céline Larouche. Il était le fils de feu monsieur Benoit Bouchard et de feu dame Adrienne Côté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées en niche au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre sa tendre épouse Céline, ses enfants et son gendre: Yves, Suzanne (Patrick Tremblay) et son petit-fils adoré Nicolas ; ses frères, sœur et belles-sœurs : Soeur Gilberte, Père Charles-Henri, Rodrigue (Claudette Larouche), Robert (Pierrette Paulin), Gaston (feu Gilberte Bergeron) et il était le frère de feu Jeannot, feu Germaine (feu Jean-Denis Bernier), feu Soeur Rita, feu Père Paul-André, feu Pierrette et feu Michelle ; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Larouche : feu Jean-Pierre (Claudette Rainville), Nicole, Lisette (Jean-Guy Goulet) et Rosaire (Michele Dufour). Il quitte également ses deux filleuls, France Lapointe et Mathieu Bouchard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Pour ceux qui le souhaitent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec, QC G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/