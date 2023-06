MÉNARD, Soeur Louiselle, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 13 juin 2023, à l'âge de 79 ans dont 59 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Louiselle Ménard (en religion Sœur Marie-Sylvia, sœur de la Charité de St-Louis), fille de feu Henri Ménard et de feu Maria Mercier. Elle était native de Sainte-Sabine, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; son frère et ses soeurs : feu Gilles (feu Monique Aubé et Denise Pleau), feu Aliette (feu Ernest Prévost et feu Conrad Tanguay), Oviette (Raoul Dubois), feu Laurence (feu Roger Dubois) et feu Sylviane (André Pouliot). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la nièce de feu Clémence Mercier (feu Roméo Drolet). La communauté et la famille recevront les condoléances à la Maison Louise-Élisabeth, 3 rue de l'Entente, Lévis,de 9h30 à 11h et de 12h30 à 13h30.suivi de l'inhumation au Cimetière Mont-Marie, sous la direction du