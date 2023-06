RIOUX, Micheline



Paisiblement, à son domicile, le 10 juin 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Micheline Rioux. Elle était l'épouse de feu monsieur Gilles Boucher et la conjointe actuelle de Marc-André Laliberté. Fille de feu madame Clémence Dumont et de feu monsieur Émile Rioux, elle demeurait à Québec. Outre son conjoint Marc-André, elle laisse dans le deuil, ses fils Éric (Marie-Hélène) et Martin (Laurence); sa petite-fille Zia; sa sœur Doris (Marc); sa filleule Josée; la famille de son conjoint, ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux, nièces, d'autres parents ainsi que beaucoup d'ami(e)s.La famille vous accueillera à lale jeudi 22 juin 2023 de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Auberivière, 485 rue du Pont, Québec, Qc G1K 0H6, 418-694-9316.