LAMONTAGNE, Raymond "Jack"



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 12 juin 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Lamontagne, époux de madame Huguette Normand, fils de feu madame Estelle Trépanier et de feu monsieur Joseph Lamontagne. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 23 juin 2023, de 19 h à 22 h et, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Thérèse de Lisieux à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Huguette; son fils Stéphane (Marie-Josée Fleury); son demi-frère Philippe; ses beaux-frères et belles-sœurs : Marcel, Jeanne d'Arc, Rollande et Colette (Pierre Godbout); son filleul Patrick; ses neveux Sylvain et Richard, sa nièce Nathalie, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces de la famille Normand. En plus de nombreux amis, dont sa grande amie de longue date, Céline. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et/ou Fondation du CHU de Québec, site web: www.fondation-iucpq.org, site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Des formulaires seront disponibles sur place.