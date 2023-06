VALOIS, Serge



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 juin 2023, Serge nous a quitté. Il était le fils de feu Rosario Valois et de feu Laurette Mathieu. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Il laisse dans le deuil : son frère Alain (France), son amie Louise,son oncle Paul-Armand Mathieu ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à Carol, Nadia et Christiane pour leur soutien et leur présence durant sa maladie. Merci au personnel du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins.Vous êtes invités à venir lui dire un dernier aurevoir.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire: