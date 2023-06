DÉRY, Fernand



À l'Hôpital Anna-Laberge (Châteauguay), le 7 juin 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Fernand Déry. Il était l'époux de feu Diane Cabana et le fils de feu Armand Déry et de feu Bérangère Renauld. Monsieur Déry laisse dans le deuil ses enfants Caroline (Marc-André), Jean-Philippe et Nicolas (Sylvie), ses petits-enfants Mathis, Florence, Félix, Blanche, Chloé et Ariane, ses frères et sœurs Jean-Marc (Lyselle), Réjean (Nicole), Lyne (feu Réal) et Sonia (Pierre), ses beaux-frères et belles-sœurs Jules, Régis (feu Linda), Marcel (Hélène), Paul-Denis (Colombe). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances le vendredi 23 juin 2023 de 15h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 24 juin 2023 de 9h à 10h30 au