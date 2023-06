Achigan à grande bouche à l’honneur

Ce batailleur que l’on retrouve à proximité de la végétation aquatique abondante est de plus en plus populaire auprès des adeptes de sensations fortes. Plus des deux tiers de tous les leurres pour l’eau douce sont destinés au marché de l’espèce la plus populaire chez nos voisins du sud : l’achigan à grande bouche. Voici une panoplie de 15 leurres bien adaptés aux conditions que l’on rencontre dans nos cours d’eau.

Photo fournie par Patrick Campeau

1. Spinnerbait à lames longues War Eagle

Photo fournie par Patrick Campeau

2. Écrevisse Rebel Wee-Crawfish

Photo fournie par Patrick Campeau

3. Booyah Mobster Swim Jig et YUM Craw Chunk trailer

Photo fournie par Patrick Campeau

4. Phenom de 6 pouces

Photo fournie par Patrick Campeau

5. Sassy Swimmer de Mister Twister

Photo fournie par Patrick Campeau

6. Bomber Fat Free Series

Photo fournie par Patrick Campeau

7. Heddon Super Spook

Photo fournie par Patrick Campeau

8. Leurre de surface Booyah Prad Crasher Frog

Photo fournie par Patrick Campeau

9. Strike King Tour Grade Swimming Jig avec Gene Larew 4» Salt Craw

Photo fournie par Patrick Campeau

10. Yum Tip Toad

Photo fournie par Patrick Campeau

11. Powerbait Power Worms 7 po.

Photo fournie par Patrick Campeau

12. Buzzbait Booyah Squelcher

Photo fournie par Patrick Campeau

13. Moss Boss

Photo fournie par Patrick Campeau

14. Smithwick Suspending Rattlin’ Rogue

Photo fournie par Patrick Campeau

15. Yum Lizard