Agissons pour favoriser la coparentalité et l’engagement des pères dès le départ

Le Québec souhaite offrir à chaque enfant la possibilité de s’épanouir pleinement, et nous croyons profondément qu’un des moyens incontournables pour y arriver est de favoriser une coparentalité accrue entre les parents ainsi qu’une véritable reconnaissance de l’importance de l’engagement paternel, et ce, dès la période périnatale.

À l’issue de la Semaine Québécoise de la Paternité qui se termine et à l'occasion de la fête des Pères, nous prenons la parole pour mettre de l’avant l’importance, pour les parents, de faire équipe dès le départ.

Nous sommes convaincus que l’approche coparentale, qui consiste à prendre en compte chacun des coparents et à favoriser une meilleure collaboration entre eux, constitue un levier de transformation sociale pour permettre de renforcer l’égalité entre les mères et les pères au quotidien, de favoriser la conciliation famille-travail, d’offrir aux enfants des modèles plus égalitaires et d’œuvrer à la transmission de ces valeurs au sein des familles et de la société.

Couple parental

Il nous apparait primordial d’intervenir dès la période périnatale puisque, les rôles parentaux se construisent et se consolident pour les années à venir. Or, nous constatons que les actions en périnatalité intègrent encore peu la notion de couple parental et les réalités propres aux pères.

Afin de progresser vers une égalité durable au sein des familles, nous croyons que ces principes doivent occuper une place cardinale dans le continuum de services en périnatalité, à savoir dès la conception, pendant la grossesse, lors de l’accouchement ainsi que pendant les deux premières années de vie de l’enfant.

Propositions

Bien que des gestes encourageants soient posés et que la sensibilité soit grandissante à l’égard des pères et des coparents, il reste encore beaucoup à faire et, en conséquence, nous proposons :

Que la recherche sur la coparentalité et l’engagement paternel pendant la période périnatale soit davantage valorisée et soutenue afin de mieux connaître ces réalités de même que les besoins des parents, incluant ceux des pères.

Que l’accompagnement périnatal intègre la notion de soutien aux couples de parents dans le but de favoriser un meilleur partage des responsabilités familiales, un plus grand engagement de tous les parents ainsi que le mieux-être des enfants.

Que les pratiques du personnel intervenant et des gestionnaires au sein du milieu communautaire et du réseau public soutenant les familles pendant la période périnatale soient adaptées afin d’intégrer l’approche coparentale en tenant compte des réalités paternelles.

Que la formation continue et la formation professionnelle abordent l’approche coparentale et les réalités paternelles comme étant des éléments incontournables.

Que les politiques publiques ayant un impact sur le parcours des familles en période périnatale, telles que le congé parental, la Politique de périnatalité, le Programme SIPPE et la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, tiennent compte des enjeux liés à la coparentalité et au soutien à l’engagement paternel.

Qu’une campagne sociétale inclusive soit mise en place afin de faire la promotion active de la coparentalité et de l’engagement paternel auprès des familles et de l’ensemble de la société québécoise.

Le Québec auquel nous aspirons est capable de vision, comme l’ont démontré plusieurs de nos politiques publiques innovantes en matière de soutien à la famille. C’est pour cela que nous, croyons qu’il faut passer à l’action et proposer de nouvelles façons de faire, afin de répondre aux besoins de chaque parent et de le soutenir pour qu’il puisse vivre pleinement cette expérience, apprendre, développer ses compétences et influencer positivement le développement de son enfant.

Les membres du Comité de travail national sur les pères et la périnatalité

Photo fournie par Raymond Villeneuve

Raymond Villeneuve, directeur général, Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Elise Bonneville, directrice, Collectif Petite Enfance

Elise Boyer, directrice générale, Fondation Olo

Fannie Dagenais, directrice, Observatoire des tout-petits à la Fondation Lucie et André Chagnon

Genevieve Doray, directrice, Naître et grandir à la Fondation Lucie et André Chagnon

Marie-Claude Dufour, directrice générale, Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

Alexandre Dubert, directeur, Coopère

Alex Gauthier, directeur général, Fédération québécoise des organismes communautaires famille

Carl Lacharité, professeur et chercheur, Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et de la famille (CEIDEF-UQTR)

Et plus de 900 signataires